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Военный застрелился в Полтавской области http://www.segodnya.ua/img/article/7885/66_main.1484560227.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/66_tn.1484560227.jpg Происшествия и криминал 26-летнего капитана нашли с огнестрельным ранением; по предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы

Военный застрелился в Полтавской области

Сегодня, 11:50

26-летнего капитана нашли с огнестрельным ранением; по предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы

По данному факту открыто уголовное производство. Фото: pixabay.com
По данному факту открыто уголовное производство. Фото: pixabay.com

В Полтавской области застрелился 26-летний капитан контрактной службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"На месте происшествия было обнаружено тело военнослужащего с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы", – отмечают правоохранители.  

По данному факту в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце 2016 года в зоне боевых действий на Донбассе покончил с жизнью 21-летний военный из Кировоградской области.  
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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