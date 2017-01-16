Военный застрелился в Полтавской области

26-летнего капитана нашли с огнестрельным ранением; по предварительной информации полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы

В Полтавской области застрелился 26-летний капитан контрактной службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"На месте происшествия было обнаружено тело военнослужащего с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы", – отмечают правоохранители.

По данному факту в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце 2016 года в зоне боевых действий на Донбассе покончил с жизнью 21-летний военный из Кировоградской области.