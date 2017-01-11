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Вооруженные гранатометом мужчины разгуливали по улицам Черкасс (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/98_main.1484052131.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/98_tn.1484052131.jpg Происшествия и криминал При поверхностной проверке транспортного средства полицейские обнаружили похожие на оружие предметы; на место вызвали следователей 

Вооруженные гранатометом мужчины разгуливали по улицам Черкасс (фото)

Сегодня, 03:46

При поверхностной проверке транспортного средства полицейские обнаружили похожие на оружие предметы; на место вызвали следователей 

Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

В Черкассах задержали мужчин, которые разгуливали по городу с гранатометом.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, в понедельник правоохранителям поступила информация о подозрительных прохожих. Заявитель рассказал, что видел двух неизвестных, которые переносили гранатомет в сумке.

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Фото: патрульная полиция

"Мужчин, похожих по ориентировке, у автомобиля остановили на перекрестке улиц Черновола (Энгельса) и Благовестной. При поверхностной проверке транспортного средства и лиц, инспекторы обнаружили предметы похожие на оружие", – отмечают в полиции.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Фото: патрульная полиция

Напомним, в начале декабря прошлого года в Черкасской области из гранатомета обстреляли жилой дом.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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