Вооруженные гранатометом мужчины разгуливали по улицам Черкасс (фото)

При поверхностной проверке транспортного средства полицейские обнаружили похожие на оружие предметы; на место вызвали следователей

В Черкассах задержали мужчин, которые разгуливали по городу с гранатометом.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, в понедельник правоохранителям поступила информация о подозрительных прохожих. Заявитель рассказал, что видел двух неизвестных, которые переносили гранатомет в сумке.

Фото: патрульная полиция

"Мужчин, похожих по ориентировке, у автомобиля остановили на перекрестке улиц Черновола (Энгельса) и Благовестной. При поверхностной проверке транспортного средства и лиц, инспекторы обнаружили предметы похожие на оружие", – отмечают в полиции.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Фото: патрульная полиция

Напомним, в начале декабря прошлого года в Черкасской области из гранатомета обстреляли жилой дом.