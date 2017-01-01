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Война на Донбассе: Боевики на Новый Год устроили обстрел военных на Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7850/54_main.1483268807.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/54_tn.1483268807.jpg Происшествия и криминал За минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов

Война на Донбассе: Боевики на Новый Год устроили обстрел военных на Светлодарской дуге

Сегодня, 13:06

За минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов

Боевики продолжают обстрелы. Фото: из открытых источников
Боевики продолжают обстрелы. Фото: из открытых источников

Боевики в новогоднюю ночь обстреливали украинских военных на Светлодарской дуге. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов", – заявил он.

По словам Мотузяника всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов.
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