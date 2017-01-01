Война на Донбассе: Боевики на Новый Год устроили обстрел военных на Светлодарской дуге
За минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов
Боевики в новогоднюю ночь обстреливали украинских военных на Светлодарской дуге. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.
"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов", – заявил он.
По словам Мотузяника всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов.
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