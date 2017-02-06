Взрыв гранаты в Винницкой области: парень погиб мгновенно

Сегодня, 12:34

Кроме того, одна девушка получила ранения обеих ног, другую пострадавшую контузило 

В руках погибшего могла взорваться граната РГД-5. Фото: pikabu.ru
В руках погибшего могла взорваться граната РГД-5. Фото: pikabu.ru

В Винницкой области в руках у юноши взорвалась граната.

Инцидент произошел вчера, около часа ночи в Крыжополе. В результате взрыва парень погиб мгновенно. Также пострадали две девушки 28 и 20 лет, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"К парню в гости зашли знакомые и во время разговора хозяин решил удивить гостей. Парень хотел продемонстрировать им гранату. Но во время того, как он доставал ее со стола, опасный предмет детонировал в его руках. От полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя и 20-летнюю девушку контузило", – отмечают правоохранители.

По предварительной информации, в руках погибшего взорвалась граната РГД-5. Скорее всего, парень не осознавал, какую опасность она несла, добавляют полицейские.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в середине января в многоэтажке Днепровского района Киева взорвалась граната РГД-5.
взрыв, граната, погиб, парень, девушка, ранения, винницкая область, уголовное производство, взорвалась

Вы сейчас просматриваете новость "Взрыв гранаты в Винницкой области: парень погиб мгновенно". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

На месте инцидента работала полиция. Фото: AFP

В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции

Сегодня, 11:09

Полиция ищет злоумышленников,  подозреваемых в деле пока нет

Мнения

Олег Анащенко. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Осталось двое: неожиданные подробности убийства главаря боевиков

4 Февраля, 20:44

По словам Бутусова, теперь в руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры

Донбасс

С высоты птичьего полета сняли последствия взрыва в Донецке

4 Февраля, 14:02

Пострадали припаркованные рядом машины, осколками повреждены близлежащие здания

Харьков

От машины не осталось ничего

В Харькове ночью произошло жуткое ДТП

4 Февраля, 11:43

Водитель Subaru погиб на месте аварии, еще двух человек госпитализировали 

Донбасс

Олег Анащенко. Фото: miaistok.su

При взрыве в Луганске мог погибнуть "глава управления народной милиции "ЛНР"

4 Февраля, 08:57

В машине находились два человека, оба погибли

Донбасс

В центре Луганска взорвался автомобиль

4 Февраля, 08:42

Кому принадлежит автомобиль и есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно

Днепр

Юлия с сыном. Фото: Вконтакте

Трагическое ДТП в Днепре: водитель, сбивший беременную девушку и ее сына, до сих пор не осужден

3 Февраля, 19:13

Адвокаты водителя пытаются обставить дело так, будто бы женщина сама бросилась под колеса авто

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Обострение под Авдеевкой: разведка сообщила о колоссальных потерях в рядах боевиков

Вчера, 11:18

Сотни участников незаконных вооруженных формирований находятся в больницах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования