Взрыв гранаты в Винницкой области: парень погиб мгновенно

В Винницкой области в руках у юноши взорвалась граната.

Инцидент произошел вчера, около часа ночи в Крыжополе. В результате взрыва парень погиб мгновенно. Также пострадали две девушки 28 и 20 лет, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"К парню в гости зашли знакомые и во время разговора хозяин решил удивить гостей. Парень хотел продемонстрировать им гранату. Но во время того, как он доставал ее со стола, опасный предмет детонировал в его руках. От полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя и 20-летнюю девушку контузило", – отмечают правоохранители.

По предварительной информации, в руках погибшего взорвалась граната РГД-5. Скорее всего, парень не осознавал, какую опасность она несла, добавляют полицейские.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в середине января в многоэтажке Днепровского района Киева взорвалась граната РГД-5.