Взрыв на полигоне в "Десне": ранены двое солдат, бойцу оторвало пальцы

Военный пытался собственными силами разобрать боеприпас и получил травму конечности и ранение осколком в области живота

В Черниговской области на полигоне в учебном центре "Десна" в результате взрыва боеприпаса пострадали двое солдат.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что 18 апреля около 15.30 часов во время выполнения работ по восстановлению мишенных полей на директрисе БМП общевойскового полигона, военнослужащий-контрактник нашел патрон от пулемета ДШК, который решил разобрать, в результате чего произошел взрыв и указанный военнослужащий вместе с еще одним солдатом получили телесные повреждения", – рассказали в прокуратуре.

"Скорой" солдат доставили в воинскую часть. У одного пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, травматический отрыв левой кисти, у второго – осколочное ранение правой надбровной области и различные ссадины.

По факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что привело к травмированию двух солдат на полигоне "Десна", начато уголовное производство ч. 1 ст. 414 УК Украины.

Как добавили в пресс-службе учебного центра "Десна", пострадавшему 42-летнему бойцу оторвало четыре пальца. Мужчина не обратил внимания на предостережение инструктора, пытаясь собственными силами разобрать боеприпас. Вследствие и была получена травма конечности и ранение осколком в области живота.

"Сейчас раненый находится в госпитале. Также царапины на лице получил еще один контрактник, который стоял рядом. Он сейчас находится под наблюдением медиков, что является превентивными мерами", – подчеркнули в учебном центре "Десна".

Напомним, 24 февраля этого года в Житомирской области от взрыва гранаты на полигоне погиб военнослужащий.