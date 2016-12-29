Взрыв прогремел в Полтаве: мужчине оторвало руку

В Полтаве прогремел взрыв.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, событие произошло сегодня около 13:30 в подъезде дома в переулке Заячьем.

"Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство, похожие на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки. Мужчину доставили в больницу", – отмечают правоохранители.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Запорожской области в руках у 20-летнего матроса взорвался запал от гранаты. В результате парню оторвало фаланги трех пальцев правой руки.