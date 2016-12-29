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Взрыв прогремел в Полтаве: мужчине оторвало руку http://www.segodnya.ua/img/article/7843/70_main.1483017652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/70_tn.1483017652.jpg Происшествия и криминал В подъезде дома взорвалась граната, 38-летнего местного жителя госпитализировали

Взрыв прогремел в Полтаве: мужчине оторвало руку

Сегодня, 15:20

В подъезде дома взорвалась граната, 38-летнего местного жителя госпитализировали

Пострадал 38-летний мужчина. Фото: AFP
Пострадал 38-летний мужчина. Фото: AFP

В Полтаве прогремел взрыв.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, событие произошло сегодня около 13:30 в подъезде дома в переулке Заячьем.

"Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство, похожие на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки. Мужчину доставили в больницу", – отмечают правоохранители.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Запорожской области в руках у 20-летнего матроса взорвался запал от гранаты. В результате парню оторвало фаланги трех пальцев правой руки.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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