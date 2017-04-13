Взрыв прогремел в Виннице: погиб 20-летний солдат, ранены три человека

Сегодня, 10:23

Взорвался предмет, похожий на гранату, который военный достал из своей сумки


Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Люди получили осколочные ранения и госпитализированы. Фото: полиция

Сегодня ночью в Виннице, на улице Замостянской, прогремел взрыв. В результате ЧП погиб 20-летний солдат воинской части. Еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Событие произошло возле дома культуры около 2.25. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и службы быстрого реагирования.

"Предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находился 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка и 20-летний житель Винницы. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы", – сообщили в полиции.

Во время осмотра с места происшествия полиция изъяла пять разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, две дымовые шашки и три рычага запалов к осколочным гранатам.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасных предметов.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

Напомним, вчера утром в Виннице на улице Коцюбинского нашли гранату Ф-1. Взрывчатый боеприпас во дворе жилого дома обнаружила местная жительница.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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