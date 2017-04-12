Взятка в 11 тысяч долларов: СБУ поймала с поличным следователя фискальной службы
Вымогатель систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал
Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ
Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ
Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ
Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ
В Мелитополе правоохранители задержали за взяточничество старшего следователя отделения фискальной службы в Запорожской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
"Злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте после получения 11 тысяч долларов очередной взятки", – рассказали в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее на взятке погорел один из руководителей Одесской таможни. Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов.
Вы сейчас просматриваете новость "Взятка в 11 тысяч долларов: СБУ поймала с поличным следователя фискальной службы". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии