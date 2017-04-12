Взятка в 11 тысяч долларов: СБУ поймала с поличным следователя фискальной службы

Сегодня, 11:00

Вымогатель систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал


Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ

Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ

Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ

Следователь ГФС требовал деньги с предпринимателей. Фото: СБУ

В Мелитополе правоохранители задержали за взяточничество старшего следователя отделения фискальной службы в Запорожской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте после получения 11 тысяч долларов очередной взятки", – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на взятке погорел один из руководителей Одесской таможни. Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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