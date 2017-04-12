Взятка в 11 тысяч долларов: СБУ поймала с поличным следователя фискальной службы

Вымогатель систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал

В Мелитополе правоохранители задержали за взяточничество старшего следователя отделения фискальной службы в Запорожской области

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте после получения 11 тысяч долларов очередной взятки", – рассказали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на взятке погорел один из руководителей Одесской таможни. Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов.