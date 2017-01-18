Задержание пьяного водителя BMW X6 в Сумах: полицейским угрожали оружием (видео)

При оформлении протокола к водителю подошли двое его друзей. Они начали мешать инспекторам, угрожая пистолетом

В Сумах правоохранители остановили пьяного водителя BMW X6 и задержали его знакомого, который угрожал полицейским оружием.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Несколько дней назад экипаж полиции заметил автомобиль BMW X6, который проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Героев Крут.

В дальнейшем водитель дорогой иномарки проехал еще один светофор на красный свет, после чего его догнали и остановили стражи порядка.

Как выяснилось, водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти освидетельствование на алкотестере и в медицинском учреждении. При оформлении админматериалов к водителю подошли двое мужчин, как выяснилось впоследствии, его друзья, которые начали мешать инспекторам и угрожать оружием.

"Граждане вели себя вызывающе, затем один из них подошел к вождю и со словами "Сейчас я с ними разберусь" достал из кармана предмет, похожий на пистолет. Руководствуясь требованиями действующего законодательства полицейские, вытянув и приведя в боевую готовность табельное огнестрельное оружие, потребовали прекратить правонарушение и положить оружие на землю. 29-летний мужчина не реагировал на требования и частично положил оружие в карман, при этом держал руку на рукоятке. Инспекторы применили к нему физическую силу и спецсредства – наручники", – рассказали в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу. По предварительной информации, мужчина был вооружен травматическим пистолетом 9-миллиметрового калибра.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

Напомним, в Полтаве пьяный водитель Volkswagen Passat, убегая от правоохранителей, сбил полицейского. Преследовали водителя сразу несколько экипажей. Остановив авто, нарушителя уложили на землю и одели наручники.