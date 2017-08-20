Задержаны угонщики шикарного авто замглавы Нацполиции

Сегодня, 10:36

Автомобиль прятали под Киевом 


Фото: Сергей Князев в Twitter

Фото: Сергей Князев в Twitter

Фото: Сергей Князев в Twitter

Фото: Сергей Князев в Twitter

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители обезвредили группу из пяти человек, которые угнали, в том числе, служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

Как сообщил Князев в Twitter, задержаны три организатора угона.

По его словам, авто прятали в Обуховском районе Киевской области.

"Я же говорил, что задержим", – написал он, пообещав предоставить детали позже.

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Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что у замглавы Нацполиции Александра Фацевича угнали машину.

Как сообщает в Facebook журналист Сергей Мальнев, 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке увели служебный черный Lexus GX 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132.
угон

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