Задержаны угонщики шикарного авто замглавы Нацполиции
Автомобиль прятали под Киевом
Фото: Сергей Князев в Twitter
Фото: Сергей Князев в Twitter
Фото: Сергей Князев в Twitter
Фото: Сергей Князев в Twitter
Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители обезвредили группу из пяти человек, которые угнали, в том числе, служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.
Как сообщил Князев в Twitter, задержаны три организатора угона.
Знешкодили групу 5 угонщиків,що вкрали й авто НПУ і переховували в Обухівському р-ні. Трьох організаторів затримали.— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 серпня 2017 р.
P.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/B8Yr9rpf0x
По его словам, авто прятали в Обуховском районе Киевской области.
"Я же говорил, что задержим", – написал он, пообещав предоставить детали позже.
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Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что у замглавы Нацполиции Александра Фацевича угнали машину.
Как сообщает в Facebook журналист Сергей Мальнев, 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке увели служебный черный Lexus GX 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132.
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