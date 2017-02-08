Заказ на убийство Шеремета мог поступить из России – Аваков

Сегодня, 18:39

По словам министра, расследование позволяет предположить, что заказ на убийство Шеремета поступил из России

Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

По результатам проводимого украинскими правоохранителями досудебного расследования можно предположить, что взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, является подготовленным заказным убийством, заказ на которое поступил из Российской Федерации. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет заключить, что данное преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", – рассказал Аваков.

По словам министра, 17 июля 2016 года в Киев приезжал соратник Бориса Немцова по Объединенному демократическому движению "Солидарность", журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза-младший, который обратился к Шеремету за помощью в создании фильма, посвященного годовщине фильма о Борисе Немцове.

"Обращаю ваше внимание, что несколько дней назад, после презентации этого фильма, российский оппозиционер, федеральный координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза был срочно госпитализирован и находится в критическом состоянии", – отметил Аваков.

Он добавил, что российские медики диагностировали острое отравление неустановленным веществом у Кара-Мурзы-младшего.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал гибель Шеремета убийством в результате действия взрывного устройства, и заявил, что ключевой версией убийства является месть в связи с его профессиональной деятельностью.

Позднее генпрокурор заявил, что в поле зрения следствия находится несколько человек, которые могут быть причастны к убийству. По его словам, убийца был не один, "это группа, и часть этой группы мы уже видим на видео".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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