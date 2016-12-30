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Заказные убийства в Украине: киллеров находят среди осужденных и студентов http://www.segodnya.ua/img/article/7844/36_main.1483025965.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/36_tn.1483025965.jpg Происшествия и криминал Ценник наемных убийц колеб­лется от пары тысяч за родственников до миллиона гривен за должников

Заказные убийства в Украине: киллеров находят среди осужденных и студентов

Сегодня, 08:14

Ценник наемных убийц колеб­лется от пары тысяч за родственников до миллиона гривен за должников

Заказные убийства в Украине: киллеров находят среди осужденных и студентов
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В уходящем году в Украине произошло 39 заказных убийств, из них раскрыто — 18. Как рассказал "Сегодня" и. о. главы Нацполиции Вадим Троян, полиция установила, что в 25 случаях мотивом заказных убийств был "чистый криминал", то есть, например, разборки между бизнесменами, в остальных 14-ти имела место бытовая подоплека — например, семейные конфликты между мужьями, женами и прочими родственниками. 

Всего же, по статистике МВД, за последние 10 лет больше всего заказных убийств — 56 — произошло в 2006-м. "Это можно объяснить тем, что в те годы, на фоне смены политической обстановки, класcифицировать убийства как заказные было модно, мол, раскрыли не просто убийство, а заказное, — говорит руководитель Центра исследований правоохранительной деятельности Олег Мартыненко. — Однако на практике количество убийств за деньги не превышает 5% от общего числа умышленных убийств".

БРАТ НА БРАТА. Только на этой неделе в Украине поймали сразу двух организаторов заказных убийств — в Винницкой и Харьковской областях. На Виннитчине организатор, пойманный с поличным, сообщил полиции, что он заказал бывшему заключенному "поломать" своего старшего брата за то, что тот избил отца и маму. В полиции говорят, что в этой семье на протяжении длительного времени был конфликт — глава семьи не хотел прописывать в квартире старшего сына и дочь, и дело нередко доходило до драк. Вот младший сын и подыскал киллера и за 10 тысяч гривен заказал убийство. Через своих информаторов о заказе узнала полиция и инсценировала убийство старшего брата, после чего задержала заказчика. Еще один случай произошел в Харьковской области. Как сообщили копы, там группировка из бывших заключенных всего за 8 тысяч гривен подрядилась убить человека, но по стечению обстоятельств им не удалось довести дело до конца — жертву лишь ранили, и медикам удалось его спасти. Сами же киллеры сбежали в Киев, но их задержали, и теперь им грозят пожизненные сроки.

РАСЦЕНКИ. Как рассказали нам в полиции, стоимость услуг киллера зависит прежде всего от его статуса и статуса жертвы. Некоторые киллеры, особенно из числа бывших осужденных, берутся за дело даже за смешные 8 тысяч гривен, если, конечно, жертва — не усиленно охраняемый бизнесмен. А максимальная стоимость, которую киллеры называли в 2016-м за исполненное убийство, — миллион гривен. По данным прокуратуры Днепропетровской области, такую сумму запросил киллер, когда ему заказали убить местного жителя, задолжавшего несколько миллионов гривен. Прокуроры уточняют, что заказчик-кредитор рассчитывал взыскать долг с родственников жертвы.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ. Стандартного "портрета" заказчика убийства не существует. В практике милиции и полиции среди арестованных организаторов есть и бизнесмены разных уровней, и неподелившие имущество родственники, и любовницы. Например, одно из самых жестоких заказных убийств в этом году в Хмельницкой области совершили двое юношей-курсантов. Их знакомая, будучи матерью, не захотела отдавать мужу в период развода совместного ребенка, и за 3 тыс. евро заказала супруга студентам. Один из курсантов забил мужчину молотком. Приговора по этому делу ждут в 2017-м.

Помогают кровь и гримеры из кино

Если оперативникам удается узнать о подготовке заказного убийства, то сразу же начинается работа по его инсценировке. Делается это для того, чтобы убедить заказчика в том, что убийство совершено и заодно спасти жертву. "Оперативник входит в доверие к заказчику, предлагает ему свои услуги, проще говоря, нанимается киллером. Затем начинаются переговоры силовиков с жертвой. Ей сообщают, что есть заказ на убийство и предлагают инсценировать. Как понимаете, в таких случаях никто не отказывается, — рассказывают оперативники. — На ближайшей бойне заказывают 5 литров свиной крови. А чтобы на отчетных фотографиях все выглядело реалистично, то иногда просим помочь профессиональных гримеров, например, на киностудии им. Довженко. Они под руководством оперативников точечно "пачкают" кровью рот, спину, грудь жертвы. Затем "убийство" фотографируют и показывают заказчику. И после оплаты задерживают".
убийство, полиция, наемники, киллеры, заказное убийство

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Авторы:

Игорь Серов, Корчинский Александр

Источник:

"Сегодня"

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