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Женщина выпала из окна многоэтажки в Житомирской области (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/56_main.1484735536.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/56_tn.1484735536.jpg Происшествия и криминал Пенсионерка упала на крышу аптеки, пристроенную к дому. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали спасателей и медиков

Женщина выпала из окна многоэтажки в Житомирской области (фото)

Сегодня, 18:11

Пенсионерка упала на крышу аптеки, пристроенную к дому. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали спасателей и медиков

Фото с сайта Rodina.news
Фото с сайта Rodina.news

В городе Новоград-Волынский Житомирской области из окна дома на 4-м этаже выпала пенсионерка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"78-летняя женщина упала с 4 этажа одной из многоэтажек и попала на крышу аптеки, которая пристроена к данному дому. К счастью женщина осталась жива и стала звать на помощь. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали спасателей и медиков", – рассказали в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

Спасатели поднялись на крышу аптеки и на носилках перенесли пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи. Женщину с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

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Фото: ГСЧС

Напомним, в декабре 2016 года в Мелитополе Запорожской области 76-летняя женщина покончила с собой, выбросившись из окна собственной квартиры.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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