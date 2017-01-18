Женщина выпала из окна многоэтажки в Житомирской области (фото)
Пенсионерка упала на крышу аптеки, пристроенную к дому. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали спасателей и медиков
В городе Новоград-Волынский Житомирской области из окна дома на 4-м этаже выпала пенсионерка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.
"78-летняя женщина упала с 4 этажа одной из многоэтажек и попала на крышу аптеки, которая пристроена к данному дому. К счастью женщина осталась жива и стала звать на помощь. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, сразу же вызвали спасателей и медиков", – рассказали в ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Спасатели поднялись на крышу аптеки и на носилках перенесли пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи. Женщину с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Фото: ГСЧС
Напомним, в декабре 2016 года в Мелитополе Запорожской области 76-летняя женщина покончила с собой, выбросившись из окна собственной квартиры.
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