Жуткая авария на российской трассе: два грузовика столкнулись лоб в лоб (видео)
Водитель фуры при обгоне через встречную полосу не рассчитал для маневра время и на полном ходу врезался в грузовик, следующий по своей полосе
В России, на 58-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, произошло страшное ДТП с участием двух грузовиков. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора.
На кадрах видно, что водитель одной из фур при обгоне через встречную полосу не рассчитал для маневра время. Из-за этого он на полном ходу врезался в грузовик, следующий по своей полосе. От удара одну из фур перевернуло и отбросило на обочину. Оба автомобиля сильно повреждены. Информации о погибших и пострадавших нет.
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