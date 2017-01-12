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Жуткая авария на российской трассе: два грузовика столкнулись лоб в лоб (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/30_main.1484147597.png http://www.segodnya.ua/img/article/7873/30_tn.1484147597.png Происшествия и криминал Водитель фуры при обгоне через встречную полосу не рассчитал для маневра время и на полном ходу врезался в грузовик, следующий по своей полосе

Жуткая авария на российской трассе: два грузовика столкнулись лоб в лоб (видео)

Сегодня, 01:09

Водитель фуры при обгоне через встречную полосу не рассчитал для маневра время и на полном ходу врезался в грузовик, следующий по своей полосе


В России, на 58-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, произошло страшное ДТП с участием двух грузовиков. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, что водитель одной из фур при обгоне через встречную полосу не рассчитал для маневра время. Из-за этого он на полном ходу врезался в грузовик, следующий по своей полосе. От удара одну из фур перевернуло и отбросило на обочину. Оба автомобиля сильно повреждены. Информации о погибших и пострадавших нет.

 
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