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Жуткое ДТП под Полтавой: водитель погиб мгновенно (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/81_main.1483521652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/81_tn.1483521652.jpg Происшествия и криминал Пострадала также 63-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta, ее госпитализировали в больницу 

Жуткое ДТП под Полтавой: водитель погиб мгновенно (фото)

Сегодня, 11:19

Пострадала также 63-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta, ее госпитализировали в больницу 

ДТП под Полтавой. Фото: полиция
ДТП под Полтавой. Фото: полиция

Сегодня, 4 января, под Полтавой, столкнулись два авто. В результате аварии погиб один из водителей.

ДТП произошло около 6 часов утра на 14-м километре автодороги Полтава – Александрия, вблизи села Шевченки Полтавского района, сообщает пресс-служба полиции.

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 Фото: полиция

"Предварительно известно, что произошло столкновение двух автомобилей – "ВАЗ-21099" под управлением 28-летнего полтавчанина, который двигался в направлении города Кременчуг, и Volkswagen Jetta под управлением 21-летнего жителя Кировоградской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб на месте, 63-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta с телесными повреждениями доставлена в больницу", – рассказали правоохранители.

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 Фото: полиция

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Напомним, ранее в Харькове произошло массовое ДТП.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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