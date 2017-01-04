Жуткое ДТП под Полтавой: водитель погиб мгновенно (фото)

Пострадала также 63-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta, ее госпитализировали в больницу

Сегодня, 4 января, под Полтавой, столкнулись два авто. В результате аварии погиб один из водителей.

ДТП произошло около 6 часов утра на 14-м километре автодороги Полтава – Александрия, вблизи села Шевченки Полтавского района, сообщает пресс-служба полиции.

Фото: полиция

"Предварительно известно, что произошло столкновение двух автомобилей – "ВАЗ-21099" под управлением 28-летнего полтавчанина, который двигался в направлении города Кременчуг, и Volkswagen Jetta под управлением 21-летнего жителя Кировоградской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб на месте, 63-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta с телесными повреждениями доставлена в больницу", – рассказали правоохранители.

Фото: полиция

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Напомним, ранее в Харькове произошло массовое ДТП.