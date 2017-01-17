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Зверское убийство произошло в Полтавской области (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/11_main.1484592339.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/11_tn.1484592339.jpg Происшествия и криминал Преступник ударил мужчину и женщину топором по голове, а потом взял нож и нанес смертельное ранение товарищу 

Зверское убийство произошло в Полтавской области (фото)

Сегодня, 03:15

Преступник ударил мужчину и женщину топором по голове, а потом взял нож и нанес смертельное ранение товарищу 

Мужчину удалили топором и ножом. Фото: upogau.org
Мужчину удалили топором и ножом. Фото: upogau.org

В городе Глобино Полтавской области во время застолья мужчина убил товарища и тяжело ранил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастен его 47-летний знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между товарищами возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес удар топором в область головы 50-летнего мужчины и 61-летней женщины. После этого взял нож и ударил им по мужчине в область живота – от полученных травм пострадавший скончался на месте. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу", – рассказал начальник Глобинского отдела полиции Александр Мартыш.

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Место происшествия. Фото: полиция 

По факту начато уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Убийце грозит от семи до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

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Место происшествия. Фото: полиция 

Напомним, ранее в Днепропетровской области жестоко убили пассажира поезда
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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