Зверское убийство произошло в Полтавской области (фото)

Преступник ударил мужчину и женщину топором по голове, а потом взял нож и нанес смертельное ранение товарищу

В городе Глобино Полтавской области во время застолья мужчина убил товарища и тяжело ранил женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастен его 47-летний знакомый. Во время совместного распития спиртных напитков между товарищами возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес удар топором в область головы 50-летнего мужчины и 61-летней женщины. После этого взял нож и ударил им по мужчине в область живота – от полученных травм пострадавший скончался на месте. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу", – рассказал начальник Глобинского отдела полиции Александр Мартыш.

Место происшествия. Фото: полиция

По факту начато уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Убийце грозит от семи до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

Место происшествия. Фото: полиция

Напомним, ранее в Днепропетровской области жестоко убили пассажира поезда.