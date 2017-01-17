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"Евровидение-2017": определены имена полуфиналистов Национального отбора http://www.segodnya.ua/img/article/7889/79_main.1484651187.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/79_tn.1484651187.jpg Звезды За право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника

"Евровидение-2017": определены имена полуфиналистов Национального отбора

Сегодня, 13:30

За право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля

Организаторы Национального отбора на "Евровидение" совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей, которые проходят в полуфинал.

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Пающие трусы

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

С.К.А.Й.

Monochromea

Победитель онлайн-голосования  на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.

Как отмечает Константин Меладзе, отбор участников этого года оказался интересным и очень сложным. "В прошлом году нами была задана высокая планка, опускать которую нельзя. Мы выбирали артистов, ориентируясь не только на качество их музыки, свежий и перспективный материал, но и на разнообразие стилей, звучание и даже эпатажность, ведь Национальный отбор должен представлять всю палитру современной украинской музыки. За 4,5 месяца невероятного ажиотажа со стороны артистов и среди огромного количества заявок нам удалось отобрать очень интересных исполнителей, уровень которых, возможно, даже превосходит прошлогодних полуфиналистов. Среди них, безусловно, есть очень именитые музыканты, а есть те, для кого это первый шаг на пути к известности. Поэтому у нас самые оптимистичные ожидания от прямых эфиров. Лично мне уже не терпится увидеть, как участников воспримет публика", — комментирует Меладзе.

Напомним, недавно стало известно имя креативного продюсера песенного конкурса "Евровидение-2017", которое состоится в мае в Киеве. Международная команда пригласила известного украинского режиссера Олега Боднарчука, который уже сейчас трудится над творческим обрамлением главного музыкального события страны 2017 года.
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Источники:

"Сегодня", СТБ

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