Что ждет автовладельцев в 2017 году: цены на топливо и страховку – пойдут вверх, автокредиты – вниз

Украинский автомобильный рынок завершает этот год в фазе роста: уже в ноябре продажи новых машин превысили прошлогодние прогнозы аналитиков. Появились автокредиты, увеличилась емкость рынка бэушных автомобилей. Ожидания от нового года при сохранении статус-кво (курс валют и стабильная экономика) оптимистичные: будем "ехать" вверх, в том же умеренно растущем темпе. Новых авто на дорогах страны станет больше — благодаря дальнейшему оживлению банков и новым партнерским программам, а "бэушки" активнее поедут из Европы в свете грядущего через год введения стандарта Евро-6. Смущает экспертов только одно: подозрительная активность государства. К концу года у власти появилось немало инициатив, которые призваны поддержать, но на самом деле могут серьезно подкосить авторынок. Для их принятия осталось не так много времени, но прогнозы все равно получились "с оглядкой".

ПРОДАЖИ И ЦЕНЫ В РУКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

По итогам уходящего года объемы рынка новых авто увеличатся более чем на треть. Если в 2015-м было продано 46 тыс. легковых авто, то 2016-й закончился на отметке 64 тыс., прогнозирует гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко. В корпорации "УкрАвто" полагают, что рынок может перевалить даже за 65 тысяч. "Сработал отложенный спрос, – считает Назаренко. — Почти 2 года люди думали, не пора ли собирать чемоданы. А когда в страну пришла определенная стабильность, интерес к товарам длительного пользования ожил".

"Кроме того, осенью оживление рынка было отчасти связано с хорошими условиями по кредитованию у таких брендов, как KIA, Chery, Renault, Nissan", — отмечают в "УкрАвто". При неизменных условиях динамика продаж сохранится и в новом году.

"Объем рынка новых легковых авто будет в пределах 75—85 тыс.", — прогнозирует Сергей Боровик, директор по маркетингу группы компаний АИС.

Правда, дешевле машины не станут: эффект от снижения ввозной пошлины на 1% (предусмотрено с января 2017 года в рамках соглашения о ЗСТ с ЕС) будет съеден инфляцией и ростом курса доллара (8,1% и 27,2 грн за доллар в бюджете-2017).

Над Украиной висит рекомендация МВФ повысить акциз на автомобили на 15%.

"Цены, скорее всего, сохранятся на уровне этого года, — говорит Назаренко. — Если в процесс не вмешаются правительство, парламент или Валютный фонд. Так, Кабмин готовит постановление, которое даст ему право через Межведомственную комиссию по международной торговле вводить спецпошлину на легковые авто родом из Евросоюза. Не просто так, а при ряде условий, которые прописаны в соглашении о ЗСТ. Например, если импорт евроавто будет больше 45 тыс. единиц (а он уже больше), если импорт из ЕС имеет на нашем рынке долю не меньше, чем 20% (его доля сейчас более 50%), если импорт превысил долю нацпроизводства (которого у нас по сути нет)".

В случае принятия документа с нового года есть все предпосылки ждать не снижения, а повышения пошлины. Соответственно, мы получим рост цен на евроавто. На сколько, будет зависеть от жадности чиновников.

"Также над с Украиной висит рекомендация МВФ повысить акциз на автомобили на 15%. Об этом никто не вспоминает, но Фонд может сказать свое слово. Ну и настоящим ударом по рынку может стать принятие законопроекта о новых правилах нахождения в Украине авто на иностранных номерах. Тогда о росте продаж можно будет забыть", — акцентирует Назаренко.

ВТОРИЧКА: НОВЫЕ СХЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Самое ожидаемое событие — введение льготных акцизов на ввоз в Украину подержанных иномарок — сыграло с рынком, как оказалось, плохую шутку. "В первой половине года в ожидании этого закона рынок б/у авто почти не работал. Когда же закон приняли, оказалось, что получить выгоду рядовому украинцу непросто, — вспоминает Назаренко. — Поэтому по итогам года машин с пробегом в Украину будет ввезено меньше, чем в прошлом". "Доля ввезенных подержанных иномарок по сравнению с объемами вторичного рынка внутри страны остается небольшой (менее 10%)", — подтверждает и Сергей Боровик. А вот внутренняя вторичка была едва ли не активнее рынка новых авто. "Рынок перепродаж за 11 месяцев увеличился на 30%", — подсчитали в УкрАвто. Это вызвано все тем же отложенным спросом. Также рынок стимулировал принятый в мае закон о трейд-ине: автосалоны начали принимать машины с пробегом на комиссию, и более того — перепродавать их со своей гарантией.

В новом году внутренний рынок авто с пробегом станет еще оживленнее, считают эксперты. Появятся новые схемы сотрудничества салонов с клиентами. Уже сегодня многим интересно сдать старую машину на комиссию в зачет стоимости новой. Также, несмотря на "трудности перевоза", может увеличиться импорт подержанных иномарок, ведь 2017 год станет последним, когда в страну разрешено завозить машины стандарта Евро-5. А уже с 2018 года в силу вступает запрет на ввоз авто ниже стандарта Евро-6.

"Бэушки". Стали лучше продаваться благодаря закону о трейд-ине. Фото: В. Саяпин/ТАСС

ВОЗМОЖЕН УДАР ПО РЫНКУ

С нового года могут изменить правила нахождения авто на иностранных номерах. Сейчас машина без растаможки, которая въехала в Украину в режиме транзита, обязана через 5 дней снова пересечь границу. Жители приграничных районов, купив машину в Европе, раз в неделю гоняют ее на "пересечку", что создает очереди на таможне. Вариантов решения проблемы в парламенте пять: есть законопроекты, которые предлагают увеличить в Украине срок пребывания нерастаможенных авто до 30 дней, до 2-х месяцев и до года. Есть варианты нахождения таких авто на территории страны за плату (6 тыс. грн в год). А Государственная фискальная служба предлагает оплачивать растаможку частями, по 0,25% в месяц в течение 33 лет. Какой вариант выберут, сказать сложно. Пока наиболее обсуждаемыми являются инициатива ГФС и предложение депутата Парасюка — пускать в страну машины без растаможки за 6 тыс. грн в год. "Эти инициативы нанесут удар по авторынку, — считает Назаренко. — Без растаможки начнут ввозить какие угодно иномарки, в том числе и новые, потому что Стамбульская конвенция, по которой можно разрешить такие схемы временного ввоза, не различает авто по возрасту. А она имеет высшую силу, чем законы Украины".

ТОПЛИВО: ПРОШЛОГОДНИЙ РЫВОК — НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Бензин и дизель в этом году медленно, но уверенно дорожали. Сначала на копейки, а во второй половине года — на гривни. "Такое подорожание нефтепродуктов при относительно стабильной гривне вызвал рост мировых цен на нефть с $35 до $55 за баррель", — поясняет член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Цены на сжиженный газ до лета вели себя спокойно, но совершили скачок в июле-августе. "Если до летнего периода газ стоил порядка 40% от цены бензина А-95, то в сентябре сентябре этот показатель вырос до 55%, — анализирует директор консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн. — Причина — популярность этого энергоносителя: его потребление в стране выросло за три года на 60%. В этой связи, летом на рынке наблюдался дефицит пропан-бутана, что позволило найти источники альтернативных поставок".

Спрогнозировать ситуацию с ценами в новом году непросто. "Мы не знаем, что будет с курсом доллара и как поведут себя цены на нефть, — говорит Куюн. — Сейчас нефтедобывающие страны хотят ограничить добычу нефти, чтобы повысить цены. Насколько эта затея будет успешной, станет понятно к концу 1-го квартала. Цена вырастет, но насколько — это вопрос, потому что не все страны присоединились к соглашению. В частности, США – крупный производитель нефти и газа – остаются за периметром этой договоренности. Но все же пока никто не ждет цен выше $60 за баррель. В этом случае стоимость нефтепродуктов вырастет на 8-10% или на 2-2,5 грн за литр". Подорожание может быть и на уровне 3—4 грн, если прибавится девальвация гривни. "При условии, что нефть будет стоить $65—70 за баррель, а гривня ослабнет хотя бы на 5%, ценники на АЗС могут дойти и до 30 грн за литр бензина", — полагает Корольчук.

Сжиженный газ, по мнению экс­­пертов, может немного подешеветь, однако в перспективе года газовые ценники будут подтягиваться за нефтепродуктами. "Если топливный рынок не испытает серьезных потрясений, то цена газа сохранится на нынешнем уровне плюс гривна", – считает Корольчук. "Благодаря ставке акцизного налога, которая, согласно принятому закону о госбюджете, вырастет меньше, чем на бензин, газ в 2017 году сохранит привлекательность для потребителя. Главной проблемой этого рынка останется засилье нелегальных АГЗС", – говорит Куюн.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: МОГУТ ПОДЕШЕВЕТЬ НА 20%

Мировая мода на экомобили в этом году наконец-то докатилась и до Украины. "В среднем объемы их продаж составили 2,5 машины в день, или порядка 75 авто в месяц", — сообщил один из основателей ElectroCars Club Владимир Романцов. Напомним, что с января в стране была аннулирована ввозная пошлина (8—10%) на машины с электрической силовой установкой. Правда, в денежном выражении льгота оказалось мизерной, но позитивная информационная волна пошла. "Люди стали активнее интересоваться электрокарами, — говорит руководитель Украинского центра экотранспорта Владимир Лысенко. — И продажи в этом году могли бы быть выше, если бы не проблема с сертификацией. Из-за пробелов в законодательстве в начале года на таможнях зависли десятки уже купленных машин, которым не выдавали сертификат соответствия нашим стандартам".

В новом году хотят отменить НДС и акциз на электромобили.

В результате летом и осенью завозить электрокары в страну никто даже не пытался. И лишь в ноябре, когда сертификацию упростили, на рынке возобновилась активность. Кроме того, в Украину впервые зашли официальные игроки — уже начались продажи BMW (i3 и i8), а с нового года должны появиться машины Renault (Kangoo ZE и Zoe).

Появление официальных экомашин на рынке может совпасть с приятным сюрпризом для украинцев: в новом году депутаты хотят отменить НДС и акциз на электромобили. "Соответствующий законопроект уже получил безоговорочную поддержку четырех комитетов Верховной Рады", — говорит Олег Назаренко. Если документ будет принят, электрокары подешевеют не на 5%, как в случае с аннуляцией ввозной пошлины. "Цена снизится на 20%, — говорит Владимир Романцов. — То есть подержанный Nissan Leaf можно будет купить не за $13, а за $10 тыс., а новый BMW i3 будет стоить не $36, а $28,5 тысяч".

ОНЛАЙН-ОСАГО И УМНОЕ КАСКО

Автостраховки в этом году сделали шаг вперед в плане сервиса для клиентов. Были вдвое увеличены лимиты ответственности по ОСАГО и размер выплаты по европротоколу. "Каждое шестое обращение к страховщику в связи с ДТП было оформлено с помощью европротокола, то есть без участия полиции. Рост количества оформленных европротоколов составил 66%, — отмечает гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко. — Также в конце года был запущен проект прямого урегулирования, в рамках которого клиент, пострадавший в ДТП, может получить выплату по ОСАГО в своей страховой. Уже за первые две недели в рамках прямого урегулирования зарегистрировано 152 обращения и осуществлено 18 начислений страховых выплат".

В перспективе нового года — переход автогражданки в онлайн. "В 2017-м участники ДТП смогут оформить европротокол в электронном виде, без риска ошибиться при его заполнении. А информация о таком событии мгновенно станет известна страховщикам. Также планируется переход рынка от бумажных к электронным полисам", — говорит Шевченко. Повлияют ли эти новации на цену, сказать сложно: в МТСБУ уверяют, что тарифная политика по договорам ОСАГО в новом году существенно не изменится. Но сами страховщики говорят, что все предпосылки к росту тарифов, связанные, в том числе, и с ростом убыточности, имеются.

Рынок КАСКО тоже "не пасет задних": за год благодаря росту автопродаж этот сегмент автострахования вырос на 20%. "Цены не снизились, но страховщики стали формировать предложение более лояльно, — отмечает менеджер по коммуникациям СК PZU Украина Александр Мельничук. — Скидки за пролонгацию договора для отдельных категорий страхователей уменьшили средний уровень тарифа по рынку. Эта тенденция продолжится и в новом году". "Клиенты хотят управлять стоимостью КАСКО за счет набора опций, — акцентирует директор департамента партнерских и банковских продаж СК "АХА Страхование" Алена Липунова. — Потому страховщики будут предлагать лимиты по рискам, повышенную франшизу. Также большая популярность ждет КАСКО с телематическим устройством, которое позволяет отслеживать стиль вождения путем присвоения определенного количества баллов. В зависимости от них клиент сможет сэкономить до 30% общего платежа".

При всех этих "конфетах" страхователю по-прежнему стоит быть внимательным при выборе страховщика. В этом году 4 компании потеряли лицензии и были исключены из МТСБУ. "В новом году страховые компании тоже будут закрываться, так как многие из страховщиков продают полисы ОСАГО через агентов и выплачивают им комиссию до 50%. При этом компании нужно еще платить налоги и отчисления в гарантийные фонды и что-то оставить на прибыль. В таких условиях сокращаются выплаты по ДТП, а затем наступает банкротство, — прогнозирует гендиректор СК "ДИМ Страхование" Роман Маленко. Шевченко советует при покупке полиса зайти на сайт МТСБУ: там можно найти информацию о качестве урегулирования, сроках выплат и жалобах на каждую компанию.

Прогресс. Каждое 6-е ДТП оформлялось с помощью европротокола.

"РУЛЯТ" ПАРТНЕРЫ

На фоне роста автопродаж оживился банковский сектор. "За год собственные или партнерские программы автокредитования стали системно внедрять на рынке как минимум 10 банков", — говорит советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. "Учитывая, что рынок продаж авто в 2016 году вырос на 40%, примерно на столько же увеличилось и количество кредитов, — подсчитывает директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров банка "Креди Агриколь Банк" Роман Бунич. — Пока можно выделить лишь несколько активных игроков, которые сконцентрировали на себе около 80% всех кредитных продаж. С начала года можно отметить снижение процентных ставок в среднем на 1,5—2% в зависимости от партнера, а также от условий программы кредитования".

Сейчас реальная ставка кредитов на покупку авто составляет около 20%. Потому самыми популярными среди заемщиков были и остаются совместные кредитные программы банков и импортеров для определенных марок или моделей авто. "В их рамках клиент получает снижение стоимости для кредита и достаточно часто — для авто, по сравнению со "стандартными" предложениями (от 0 до 17% в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса. — Ред.), — поясняет директор департамента автокредитования ПАО "Кредобанк" Александр Кушлык. — В новом году мы ожидаем сохранения тренда к росту рынка за счет совместных программ с импортерами". "Ставки могут немного снизиться только при условии относительно стабильной банковской системы, а также стабильной стоимости депозитов", — предупреждает Бунич.

Популярны. Совместные программы банков и автоимпортеров.