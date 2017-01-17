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Электромобиль обошел в гонке одну из быстрейших бензиновых машин (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/59_main.1484614831.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/59_tn.1484614831.jpg Авто Гонки между Concept-One и Veyron проходили на классической дрэговой дистанции 402 метра

Электромобиль обошел в гонке одну из быстрейших бензиновых машин (видео)

Сегодня, 06:44

Гонки между Concept-One и Veyron проходили на классической дрэговой дистанции 402 метра


Британский автомобильный музей Wilton Classic & Supercar провел дрэг-рейсинг между хорватским электромобилем Rimac Concept_One и одним из самых быстрых бензиновых автомобилей в мире Bugatti Veyron. Соревнование состоялось в Хорватии. Электромобиль выиграл заезд, хотя ближе к финишу Veyron сумел практически сравняться с Concept_One, – передает N+1.

Сегодня в мире создается все больше и больше электромобилей, которые по своим скоростным параметрам не уступают самым быстрым автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Добиваться хороших результатов разработчикам электромобилей удается по нескольким причинам. В частности, использование электрической тяги позволяет несколько снизить общую массу машины.

Гонки между Concept-One и Veyron проходили на классической дрэговой дистанции 1/4 мили (402 метра). На старте электромобиль быстро ушел в отрыв и лидировал на протяжении всего заезда. По оценке организатора заезда, Veyron мог бы показать лучший результат и даже обогнать электромобиль если бы не неблагоприятные погодные условия.

Дрэг-рейсинг проходил при ясной погоде на сухом асфальте. При этом температура воздуха составляла минус пять градусов Цельсия. Организаторы заезда заявили, что не прогретые элементы ходовой части и холодная резина несколько ухудшили результат Veyron. В свою очередь отрицательные температуры сыграли на пользу Concept_One, предотвратив сильный нагрев двигателей и линий питания машины на старте.

Участвовавший в соревновании Concept_One оснащен четырьмя электромоторами, приводящими каждый свое колесо. Совокупная мощность электромоторов машины составляет 1088 лошадиных сил, или 811 киловатт. С нуля до ста километров в час хорватский электромобиль способен разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 305 километров в час.

В свою очередь Veyron в гонке был представлен базовой версией с бензиновым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1001 лошадиная сила (746 киловатт). Эта машина может разгоняться с нуля до ста километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 407 километров в час.

Самым быстрым электромобилем сегодня является опытная французская машина Venturi VBB-3. В сентябре прошлого года автомобиль установил рекорд скорости среди машин такого класса, разогнавшись до скорости в 576 километров в час. Этот рекорд зафиксировали представители Международной автомобильной федерации.

Во время заезда VBB-3 показал среднюю скорость в 549,43 километра в час на дистанции в одну милю (1,6 километра). Это также является рекордом среди электромобилей. Предыдущий рекорд скорости среди электромобилей был установлен в 2010 году предыдущей версией Venturi VBB — VBB-2.5. Этот рекорд составлял 495 километров в час.

Самым быстрым серийным электромобилем сегодня является американский Tesla Model S P100D. В режиме Ludicrous эта машина разгоняется до 60 миль в час за 2,5 секунды.
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