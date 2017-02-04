ЭлектромобильTesla провалил жесткий краш-тест (видео)

Сегодня, 06:16

Tesla Model S получила самый низкий балл за безопасность из возможных


Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты очередной серии испытаний, в которых принял участие электромобиль Tesla Model S.

Увы, итоги краш-тестов оказались неутешительными: Tesla Model S не сумела заработать максимальную оценку за безопасность Top Safety Pick+ и получила самый низкий балл из возможных за эффективность фар головного света. Кроме того, электромобиль не заработал ни одного балла за работу систем превентивной безопасности, потому что в базовой комплектации, которая участвует в испытаниях, они отключены программно.

Возникли вопросы и касательно конструкции кузова электрокара в модификации P100D с максимально возможной емкостью батареи. В краш-тесте с опрокидыванием оказалось, что крыша не в состоянии обеспечить должный уровень защиты для пассажиров из-за повышенной нагрузки вследствие увеличенной массы аккумуляторов. Что касается остальных испытаний, то лифтбек успешно прошел фронтальный краш-тест с 40% перекрытием, боковой и задний удары.

А вот испытание с ударом о жесткий барьер с 25% перекрытием Tesla Model S провалила: ремень безопасности не удержал тело манекена, его голова соскользнула с подушки и ударилась о рулевое колесо. Не помогла и надувная занавеска — она оказалась слишком короткой, чтобы сработать должным образом. есть и вероятность получения травмы правой ноги. В итоге электромобиль получил лишь удовлетворительный балл. Не зря краш-тест с малым перекрытием считается самым жестким!

Удар с 25% перекрытием опасен тем, что он может пройти мимо лонжерона в переднее левое колесо, которое деформирует моторный щит и стойку двери. Кроме того, возникает сильный разворачивающий момент, который вращает кузов вокруг барьера. Из-за этого голова водителя соскальзывает с подушки безопасности в сторону оконного стекла, для чего и необходима надувная занавеска.
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