Культовый "хиппи-мобиль" станет электрокаром

Вся суть автомобиля не в скорости, а в себя реконфигурируемом интерьере

Компания Volkswagen намерена выпустить электрическую версию автомобиля Microbus (также известного как Transporter, Kombi или Type 2) — одного из самых знаковых автомобилей в мире, пишет Autogeek.

I.D. Buzz — это электрическое, современное воплощение этого автомобиля Volkswagen, представленного в качестве концепта еще в январе 2017 года. В июне автопроизводитель объявил, что I.D. Buzz, построенный по мотивам "хиппи-мобиля" VW T1, превратится в серийную модель, причем по просьбам потенциальных покупателей.

"После показа концепта на мировых автомобильных выставках в Детройте и Женеве мы получили множество писем от покупателей, которые просили: "Постройте, пожалуйста, эту машину". Этот микроавтобус уже давно является частью калифорнийского образа жизни. Теперь мы возрождаем его, заново изобретая в качестве электромобиля" , — заявил исполнительный директор VW Герберт Диесс.

















Теперь в Volkswagen, которым пришлось потратить время на разработку концептуального прототипа двухцветного автомобиля, назвали дату продажи I.D. Buzz — 2022 год. I.D. Buzz получит около 340 километров запаса хода. В VW также говорят, что мощность полноприводной силовой установки составит 369 лошадиных сил, что в разы больше 25 л.с., которые были в Volkswagen T1 в 1950-х годах.

Вся суть автомобиля не в скорости, а в себя реконфигурируемом интерьере. Сиденье водителя в фургоне может полностью вращаться, а конфигурация сзади позволяет как полностью убрать средний ряд, так и освободить место для ног пассажиров или багажа. У автомобиля имеется практически полностью панормамная крыша.