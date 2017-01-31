На мировом авторынке внезапно сменился лидер – СМИ

Сегодня, 04:15

Volkswagen вытеснил Toyota с первого места по итогам года

Впервые за пять лет Toyota не является лидером продаж на мировом авторынке, ее место занял Volkswagen. Фото: AFP
Впервые за пять лет Toyota не является лидером продаж на мировом авторынке, ее место занял Volkswagen. Фото: AFP

Немецкий автогигант Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей, передает "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% – до 10,17 миллиона машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% – до 10,3 миллиона автомобилей.

Последние 4 года японский автопроизводитель занимал первое место по продажам в мире.

Агентство отмечает, что Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкий концерн нарастил продажи в Китае за счет снижения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.

В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке.

Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.
Volkswagen, лидер, Toyota, автомобили, авторынок, продажи

Вы сейчас просматриваете новость "На мировом авторынке внезапно сменился лидер – СМИ". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Названы 10 самых популярных кроссоверов. Фото: autonews.com.ua

ТОП-10 самых популярных кроссоверов

Вчера, 04:45

На первое место в рейтинге забралась Honda CR-V

Авто

Как в Украине будут менять водительские права. Фото: autonews.com.ua

Как в Украине будут менять водительские права

29 Января, 04:19

Старые удостоверения останутся действительными и не подлежат замене, ведь закон не имеет обратной силы во времени

Авто

В Украине изменились правила регистрации авто. Фото: hyser.com.ua

В Украине изменились правила регистрации авто

29 Января, 04:05

При покупке машины придется дополнительно оплатить сбор до 5% от стоимости автомобиля

Авто

Nash Ambassador Brougham Coupe, Канада

ТОП-12 полицейских ретромашин

28 Января, 05:35

Эти автомобили были выпущены до 1970 года и сейчас больше кажутся забавными, нежели угрожающими

Авто

Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились. Фото: из открытых источников

Автомобильные вкусы украинцев кардинально изменились

28 Января, 04:09

Бюджетные машины в Украине уже не в моде, другое дело - кроссоверы

Авто

ТОП-6 маленьких машин с большими моторами

27 Января, 06:40

Про некоторые маленькие машины говорят, что они больше, чем снаружи, но некоторые из этих карманных "монстров" имеют моторы больше них самих

Авто

Как выросли в цене самые доступные авто в Украине. Фото: autonews.com.ua

Насколько подорожали самые бюджетные авто в Украине

27 Января, 04:07

Некоторые бренды и вовсе исчезли, а модели – выросли в цене

Авто

В Украине рухнули продажи китайских автомобилей. Фото: cardiagram.com.ua

Украинцы массово отказываются от китайских автомобилей

26 Января, 04:06

В ТОП-30 самых популярных брендов есть лишь один представитель Поднебесной - Geely

Авто

Walmart начнут продавать автомобили

В США начнут продавать автомобили в супермаркетах

26 Января, 00:28

Помимо подбора машины, сервис позволит выбрать способ покупки (например, в кредит) и оформить страховку

Авто

В Украине хотят сократить срок действия водительских прав. Фото: hyser.com.ua

Украинским водителям хотят усложнить жизнь

25 Января, 04:08

Срок действия водительских удостоверений планируют сократить и внедрить микрочипы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования