На мировом авторынке внезапно сменился лидер – СМИ

Volkswagen вытеснил Toyota с первого места по итогам года

Немецкий автогигант Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей, передает "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% – до 10,17 миллиона машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% – до 10,3 миллиона автомобилей.

Последние 4 года японский автопроизводитель занимал первое место по продажам в мире.

Агентство отмечает, что Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкий концерн нарастил продажи в Китае за счет снижения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.

В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке.

Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.