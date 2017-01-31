На мировом авторынке внезапно сменился лидер – СМИ
Volkswagen вытеснил Toyota с первого места по итогам года
Немецкий автогигант Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей, передает "Прайм" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% – до 10,17 миллиона машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% – до 10,3 миллиона автомобилей.
Последние 4 года японский автопроизводитель занимал первое место по продажам в мире.
Агентство отмечает, что Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкий концерн нарастил продажи в Китае за счет снижения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.
В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке.
Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.
Вы сейчас просматриваете новость "На мировом авторынке внезапно сменился лидер – СМИ". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии