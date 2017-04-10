Популярность электромобилей в Украине достигла новых высот – исследование

Сегодня, 04:45

Около трети украинцев подумывают о том, чтобы купить электрокар в ближайшем будущем

Все больше украинцев планируют пересесть на электромобили. Фото: motormania.com.ua
Все больше украинцев планируют пересесть на электромобили. Фото: motormania.com.ua

Популярность электромобилей в Украине достигла новых высот. Треть украинских автомобилистов всерьез рассматривают возможность покупки электромобиля в ближайшие годы, пишет Motormania.

В частности, 30% планирующих приобретение первого авто и 50% автовладельцев, собирающихся сменить машину, расценивают возможность покупки электромобиля в ближайшие 5 лет как "вероятную" или "очень вероятную".

Наибольший интерес проявляют люди возрастом до 30 лет. Их доля от общего числа потенциальных покупателей электрических авто составляет 28%. Об этом свидетельствуют исследования немецкой компании Dalia Research.

Для сравнения, в ряде западных стран электромобили воспринимаются с несколько меньшим энтузиазмом. Так, в Германии о покупке электрического авто подумывают 22% будущих и нынешних автомобилистов, во Франции – 28%, а в США и Канаде – по 31%. Зато в Китае и Индии этот показатель перескакивает за отметку в 50%.

Украинцы готовы отдать за электромобиль 22 659 долларов. Это меньше среднего показателя по миру, который составляет 26 299 долларов.

Самым известным в Украине EV-брендом является Tesla. Более 45% украинцев знают, что американский производитель торгует электромобилями. И это при среднемировом показателе в 29%. В топ-3 также вошли Smart (10%) и Toyota (10%).

Напомним, что в первом квартале текущего года в Украине было зарегистрировано 767 "зеленых" авто.
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