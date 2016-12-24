ТОП-20 жутких полицейских машин: ЗиЛ Каратель, "богомол" и "мыльница" (фото)

Наш мир состоит из прекрасного и ужасного, даже когда речь идет о полиции. На одном полюсе парк служителей правопорядка из Дубаи, целиком состоящий из крутейших суперкаров и мощных внедорожников. На другом те, что попали в галерею издания "Мотор".

Мыльница



Констебль Кит Уоллер собственными руками собрал сей "шедевр". По его мнению, проект показал, что у полиции есть чувство юмора, а также желание наладить контакт с обществом. Транспортное средство располагает пятью скоростями и может разгоняться до 35 км/ч. В параллельной вселенной это может и неплохо, но над дизайном стоило поработать тщательнее.

Cushman Threewheeler NYPD



В Нью Йорке для тех офицеров, кто совсем опростоволосился существует отдельный ад – трехколесный. Cushman Threewheeler NYPD из парка в основном польщуются сотрудники парковочной полиции. Действуя в духе наших парконов, они используются для проверки оплаты стоянки, выписывания штрафов или надевания блокираторов.

BMW Isetta



Похожий на зеленого лягушонка микроавтомобиль на самом деле служил в немецкой полиции и его собрали непосредственно механики BMW. Сейчас уже не найти информации о том, на какие задания выезжала эта машина. Зато известно, что в начале 2016 года ее продали на аукционе почти за 90000 долларов.

Smart Fortwo NYPD



Возможно он кажется милым, но присмотритесь к этому хищному выражению его фронтальной части. Smart пугает снаружи, но он ужасен еще и с функциональной точки зрения. Тут некуда поставить коробку с пончиками и кофе, а степень близости между напарниками запредельная.

Disneyland Police Anaheim



Прежде, чем мы перейдем к самому устрашающему представителю служб правопорядка предлагаем сделать небольшую передышку. Диснейленды – это царство красоты и волшебства, однако одна карета навсегда решила остаться тыквой. Этой машине не повезло стать гольфкаром.

AMC Pacer



Горбатый хетчбэк служил несколько лет в одном подразделении в рамках программы по борьбе с наркоманией. По притонам его не гоняли, но использовали на просветительских лекциях и в социальной рекламе. По иронии судьбы, слабый и ненадежный уродец был особенно популярен у любителей побаловаться запрещенкой.

Nissan Leaf



Проблема не столько в том, что Leaf не очень красив. Да и вообще его бесшумность может стать хорошим подспорьем при работе из засады! Вот только, что вы будете делать, когда мигалка на крыше съест весь запас энергии во время погони?

Nash Metropolitan



Кургузый Nash выпускался в пятидесятых. Он стал первым субкомпактным автомобилем Америки задолго до нефтяного кризиса. Вот только выглядел он словно персонаж мультфильма, у которого от удара об стену задние колеса почти догнали передние.

Volkswagen Santana



Бразильский вариант Passat второго поколения выпускался с 1984 по 2006, а в Китае сборку остановили лишь четыре года назад. Дешевый, простой и страшный седан был основой автопарка полиции Сан-Пауло и ряда других мегаполисов.

Caparo T1 RRV



Второй суперкар Гордона Мюррея был невероятно крут, хотя так и не стал коммерчески успешным. Исход любой погони предрешен заранее: он либо гарантированно вас догонит (2,5 секунды до сотни), либо вы умрете от страха, когда этот "богомол" появится в зеркале заднего вида.

Triumph 2000



Пучеглазый седан с торчащими повсюду прожекторами, зеркалами и прочим оборудованием больше походил на пришельца с далекой планеты. Грузный и неспешный, он не слишком пугал грабителей начала 1970-х, но гарантировано травмировал глаза многих.

Blinky



В Торонто конца 70-х годов остро стояла проблема детской безопасности на дорогах. Была разработана социальная программа просвещения. Ей был нужен дружелюбный персонаж, чтобы колесил по школам и ярмаркам. Так на свет появился "Блинки" – модифицированный Plymouth Fury, на который прикрепили глаза. В движении машина подмигивала, чем приводила детей в неописуемый… ужас.

Hummer H2



США хоть и считаются единым государством, но буквально каждый округ обладает широкими полномочиями, включая выбор транспорта для шерифа. В Техасе один из законников ежедневно рассекает на Хаммере с семилитровым мотором. Ужас в том, что с такими колесами его легко принять за сутенера.

Hanomag L28 GrupKW



Ханомаг был обычным грузовиком, пока в 1953 году производитель не получил госзаказ на постройку партии штабных машин. Полиции был нужен транспорт для оперативной переброски личного состава. Так у L28 появились двускатные задние колеса и огромный свес, испортивший гармоничный облик. Зато в кабине появилось 12 посадочных мест.

Bombardier B12



Охота на браконьеров, поиски пропавших и прочие опасные миссии в Канадской тундре многие годы исполнял именно такой вездеход. В салоне помещалось до 12 человек или почти тонна груза. Его возможности преодолевать снежные завалы столь же велики, насколько он ужасен.

The Rook



Перейдем к тяжелым машинам. Вам может показаться, что это перекрашенный вилочный погрузчик со склада, и вы будете неправы. При малых габаритах вездеход обшит броней, а к подъемному механизму крепится пуленепробиваемая платформа. Она вмещает до четырех сотрудников спецназа и поднимается на уровень второго этажа.

Zijing Qingyuan



Конечно, одно из самых чудесных творений было разработано в Китае. А говорят, что у них фантазии нет. Сферическая кабина Zijing Qingyuan создает обзор на 360 градусов, хотя не совсем понятно как один офицер будет смотреть сразу во все окна. Кроме того, щетки установлены лишь на передних стеклах. Как во время беспорядков очищать остальные, остается загадкой.

Renault BRI



Это – уникальная машина. Она спроектирована по заказу элитного спецподразделения французской полиции – Brigades de Recherche et d’Intervention. Этот броневик не перевозит золотые слитки. Спецназ использует его в ситуациях с захватом заложником, ограблениях банка и других опасных случаях, когда необходимо подвести отряд максимально близко к месту действия.

Terberg Techniek TT 2223-220



Терберг используется для подавления несогласованных акций протеста. Только вместо скучного наблюдения, он вооружен мощными водометами, баками на 8000 литров воды и командой из четырех человек. Дабы хоть немного сократить снаряженную массу кузов слепили из пластика. Конкретно эта модель стоит на вооружении полиции Нидерландов.

ЗиЛ Каратель



"Каратель" – автомобиль российских конструкторов. На опытном предприятии было собрано несколько прототипов, но до сих пор машина не встала на боевое дежурство.