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Борьба с "патентным троллингом": Кабмин одобрил два законопроекта по защите прав интеллектуальной собственности http://www.segodnya.ua/img/article/7897/17_main.1484818726.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/17_tn.1484818726.jpg Бизнес Кубив заявил, что предложенные проекты законов направлены на усовершенствование защиты прав украинских изобретателей

Борьба с "патентным троллингом": Кабмин одобрил два законопроекта по защите прав интеллектуальной собственности

Сегодня, 11:38

Кубив заявил, что предложенные проекты законов направлены на усовершенствование защиты прав украинских изобретателей

Степан Кубив. Фото: соцсети
Степан Кубив. Фото: соцсети

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил два законопроекта, касающиеся борьбы с "патентным троллингом" и усовершенствования защиты прав на промышленные образцы и товарные знаки. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив

По его словам, предложенные законопроекты направлены на усовершенствование защиты прав украинских изобретателей, что будет способствовать восстановлению украинской промышленности и улучшению инвестиционной привлекательности государства.

Как написал Кубив, предложенные новации позволяют подавать заявки в электронной форме, а также увеличивают срок действия интеллектуальных прав на промышленные образцы с 15 до 25 лет.

"Все эти изменения обеспечат функционирование действенного механизма борьбы с "патентным троллингом" через внедрение процедуры административного обжалования выданных патентов на промышленные образцы, а также обеспечат выполнение Украиной требований Соглашения об ассоциации с ЕС по охране прав на торговые марки и промышленные образцы", – написал С.Кубив.

Проекты законов уточняют основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки для предотвращения злоупотреблениям в этой сфере. Кроме того, предусмотрены возможности для регистрации коллективной торговой марки, а также уточняется порядок предоставления правовой охраны по международной регистрации.

Кубив добавил, что отдельным законопроектом Кабмин предложил изменения законодательства по совершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий.

"Этот сложный технический термин на самом деле означает составляющие каждой микросхемы, каждого процессора, контрольного механизма любого современного электрического прибора, без которых сегодня не обходится ни промышленность, ни домохозяйство", – уточнил первый вице-премьер, добавив, что указанные законопроекты в ближайшее время будут переданы в парламент для рассмотрения.

"Патентный троллинг" – специфический вид вымогательства, при котором вымогатель ("патентный тролль") имеет зарегистрированные права интеллектуальной собственности, но при этом не использует их в собственном производстве, поскольку сам ничего не производит. При этом "патентный тролль" пытается вымогать деньги у реального производителя, изделия которого подходят по параметрам под его зарегистрированный объект.
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Источник:

"Сегодня"

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