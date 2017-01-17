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Эксперт объяснил, почему нельзя запрещать бизнес в жилых домах http://www.segodnya.ua/img/article/7889/15_main.1484643673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/15_tn.1484643673.jpg Бизнес Изменения больно ударят по предпринимателям, но минусы ждут и жителей многоэтажек 

Эксперт объяснил, почему нельзя запрещать бизнес в жилых домах

Сегодня, 12:58

Изменения больно ударят по предпринимателям, но минусы ждут и жителей многоэтажек 

Предложенный Раде закон не учитывает местную специфику. Фото: Rus2Web
Предложенный Раде закон не учитывает местную специфику. Фото: Rus2Web

Принятие законопроекта №5437, который запрещает размещение офисов и хостелов в жилых домах, негативно повлияет на бизнес-климат в Украине, а особенно на малых предпринимателей. Об этом рассказал ведущий юрист Офиса эффективного регулирования Денис Малюська в рамках проекта PolitEyes.

"Для жителей домов ситуация будет иметь как положительные (возможность прекратить использование дома "не по назначению" соседними собственниками), так и отрицательные последствия (например, уменьшение рыночной стоимости квартиры в связи с невозможностью его использования в качестве офиса)", – предупреждает специалист.

По его мнению, несмотря на аналогичную мировую практику, украинские реалии требуют более глубоких изменений, чем заложеные в законопроекте №5473.

"Законопроект предлагает единое правило на всю страну и не учитывает местную специфику. В мировой практике соответствующие правила и ограничения устанавливаются на местном уровне. При этом учитываются особенности не только конкретного региона или населенного пункта, но и каждой конкретной части населенного пункта в случае необходимости", – считает эксперт.

Малюська считает, что вместо тотального запрета лучше было бы ввести возможность ведения хозяйственной деятельности в жилой квартире по согласованию с владельцами соседних квартир или местной власти.

Кроме того, подчеркивает специалист, документ не регулирует процедуру перевода жилых помещений в нежилые. Именно эта процедура требует четкого урегулирования при установке запрета на использование жилых помещений для бизнеса.

"Ведение административной ответственности вряд ли является тем, что интересует жителей соседних с "офисом" квартир. Соседи скорее заинтересованы в возможности оперативного пресечения запрещенной деятельности в квартире, а не в наложении на виновника штрафа, который пойдет в доход государства", – отмечает эксперт и советует парламентариям не принимать закон.

Напомним, Верховная Рада Украины уже в четверг, 19 января, готовится заново рассмотреть законопроект № 5473, который запрещает размещение бизнес-офисов и хостелов в жилых домах. Принять этот документ парламентарии пытались еще в декабре, но тогда на фоне бюджетного процесса не набралось нужного количества голосов.
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Источник:

"Сегодня"

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