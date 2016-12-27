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Порошенко одобрил новые налоговые правила: "упрощенцам" без дохода придется платить ЕСВ http://www.segodnya.ua/img/article/7836/7_main.1482849897.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/7_tn.1482849897.jpg Бизнес Размер единого социального взноса вырастет из-за повышения "минималки" до 3200 грн

Порошенко одобрил новые налоговые правила: "упрощенцам" без дохода придется платить ЕСВ

Вчера, 16:43

Размер единого социального взноса вырастет из-за повышения "минималки" до 3200 грн

Юристы советуют закрывать &quot;спящие&quot; ФОПы. Фото из архива
Юристы советуют закрывать "спящие" ФОПы. Фото из архива

Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в законодательство, которые предусматривают обязательную уплату единого социального взноса (ЕСВ) даже теми физлицами-предпринимателями (ФЛП, ФОПы), которые не получают доход от своего бизнеса. О том, что глава государства поставил свою подпись под документом, свидетельствует карточка соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, с 1 января 2017 года ФОПы будут в обязательном порядке платить соцвзнос в размере более 704 в месяц. Напомним, ранее ЕСВ составлял минимум 352 грн и платился лишь в случае получения бизнесменом прибыли. Размер соцвноза вырастет из-за повышения вдвое минимальной зарплаты.

Также изменения коснутся предпринимателей, которые во время простоя в делах перешли с единого налога на общую систему налогообложения.

Юристы ранее уже советовали "спящим" предпринимателям закрывать бизнес из-за грядущих налоговых изменений. При этом специалисты отмечали, что новые правила несут и позитив - ФЛП, находящиеся на общей системе и являющиеся инвалидами или пенсионерами по возрасту и получающие в законодательно установленном порядке пенсии или социальные пособия, будут освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

К слову, бизнес в Украине теперь можно закрыть онлайнУслуга пока работает только в Днепропетровской области, но вскоре запустится и для жителей других регионов.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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