Порошенко одобрил новые налоговые правила: "упрощенцам" без дохода придется платить ЕСВ

Президент Украины Петр Порошенко одобрил изменения в законодательство, которые предусматривают обязательную уплату единого социального взноса (ЕСВ) даже теми физлицами-предпринимателями (ФЛП, ФОПы), которые не получают доход от своего бизнеса. О том, что глава государства поставил свою подпись под документом, свидетельствует карточка соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, с 1 января 2017 года ФОПы будут в обязательном порядке платить соцвзнос в размере более 704 в месяц. Напомним, ранее ЕСВ составлял минимум 352 грн и платился лишь в случае получения бизнесменом прибыли. Размер соцвноза вырастет из-за повышения вдвое минимальной зарплаты.

Также изменения коснутся предпринимателей, которые во время простоя в делах перешли с единого налога на общую систему налогообложения.

Юристы ранее уже советовали "спящим" предпринимателям закрывать бизнес из-за грядущих налоговых изменений. При этом специалисты отмечали, что новые правила несут и позитив - ФЛП, находящиеся на общей системе и являющиеся инвалидами или пенсионерами по возрасту и получающие в законодательно установленном порядке пенсии или социальные пособия, будут освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

К слову, бизнес в Украине теперь можно закрыть онлайн. Услуга пока работает только в Днепропетровской области, но вскоре запустится и для жителей других регионов.