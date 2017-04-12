Суд арестовал счета скандального табачного монополиста "Тедис"
Учредителям и работникам компании запретили распоряжаться ее средствами
Печерский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права и банковский счет в ПриватБанке табачного монополиста "Тедис-Украина", подозреваемого в спонсировании террористов "Л/ДНР". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Так, 3 апреля 2017 года суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис-Украина" распоряжаться ими любым образом.
5 апреля было принято решение об аресте денежных средств на расчетном счете в киевском филиале ПриватБанка.
Напомним, в конце марта силовики разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен из Украины через компанию "Тедис". В том числе компанию обвиняют в финансировании терроризма. Однако TEDIS Ukraine отрицает все обвинения Генеральной прокуратуры, компания уже попросила защиты у президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова.
Кроме того, правоохранители провели обыски в Антимонопольном комитете Украины, связанные с делом табачного дистрибьютора. Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил проверки тем, что АМКУ не принимал мер для предотвращению монополии TEDIS Ukraine.
"Тедис-Украина" (ранее "Мегаполис") – дистрибьютор табачных изделий в Украине. Компания входит в ТОП-20 крупнейших в Украине и полностью контролирует рынок дистрибуции табачных изделий. В течение многих лет компания сотрудничала с международными производителями табачной продукции: JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco, а также с поставщиками зажигалок FireTime и Ringo Ltd. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису".
В декабре 2016 года АМКУ оштрафовал "Тедис" на 431 млн гривен за злоупотребление монопольным положением – претензии были к установлению цен. Кроме того, по данным АМКУ, "Тедис" частично отказывался продавать товар при отсутствии альтернативных продавцов.
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