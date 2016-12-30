Фонд госимущества объяснил, что будет с работниками ОПЗ после остановки завода

Во ФГИУ уверены, что Одесский припортовый завод вскоре возобновит производство

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пообещал работникам "Одесского припортового завода" сохранить их рабочие места и выплаты после остановки предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Остановка деятельности ОПЗ, начавшаяся 30 декабря 2016 года, не будет иметь негативных последствий для работников завода", – заверили в Фонде.

ФГИУ уверяет, что прекращение работы ОПЗ – лишь временная мера, необходимая, чтобы завод не наращивал долги.

"ФГИУ продолжает тесное сотрудничество с Кабинетом министров для возобновления эффективной работы ОПЗ в ближайшее время", – отмечает Фонд.

Напомним, из-за огромных долгов перед "Нафтогазом" ОПЗ остановил работу. На данный момент Фонд госимущества Украины (ФГИУ) ищет инвесторов, которые могли бы взять ОПЗ в аренду.

Кроме того, после 12 лет работы уволился руководитель завода Валерий Горбатко.

Как сообщалось, приватизация ОПЗ провалилась уже дважды – покупателя так и не нашли. Одной из причин отсутствия заявок потенциальных покупателей стала большая задолженность ОПЗ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и перед "Нафтогазом Украины".

Завод нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

При этом Кабинет министров решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" за потребленный газ на два года.

После второго провала приватизации (конкурс должен был состояться 14 декабря) во ФГИУ заявили, что рассматривают вариант передачи ОПЗ в аренду газодобывающей компании.



