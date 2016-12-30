Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Фонд госимущества объяснил, что будет с работниками ОПЗ после остановки завода http://www.segodnya.ua/img/article/7847/70_main.1483107461.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/70_tn.1483107461.jpg Экономика Во ФГИУ уверены, что Одесский припортовый завод вскоре возобновит производство

Фонд госимущества объяснил, что будет с работниками ОПЗ после остановки завода

Сегодня, 16:16

Во ФГИУ уверены, что Одесский припортовый завод вскоре возобновит производство

Работникам ОПЗ обещают сохранить зарплаты. Фото: NewsNetwork
Работникам ОПЗ обещают сохранить зарплаты. Фото: NewsNetwork

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пообещал работникам "Одесского припортового завода" сохранить их рабочие места и выплаты после остановки предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Остановка деятельности ОПЗ, начавшаяся 30 декабря 2016 года, не будет иметь негативных последствий для работников завода", – заверили в Фонде.

ФГИУ уверяет, что прекращение работы ОПЗ – лишь временная мера, необходимая, чтобы завод не наращивал долги.

"ФГИУ продолжает тесное сотрудничество с Кабинетом министров для возобновления эффективной работы ОПЗ в ближайшее время", – отмечает Фонд.

Напомним, из-за огромных долгов перед "Нафтогазом" ОПЗ остановил работу. На данный момент Фонд госимущества Украины (ФГИУ) ищет инвесторов, которые могли бы взять ОПЗ в аренду.

Кроме того, после 12 лет работы уволился руководитель завода Валерий Горбатко.

Как сообщалось, приватизация ОПЗ провалилась уже дважды – покупателя так и не нашли. Одной из причин отсутствия заявок потенциальных покупателей стала большая задолженность ОПЗ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и перед "Нафтогазом Украины".

Завод нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

При этом Кабинет министров решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" за потребленный газ на два года.

После второго провала приватизации (конкурс должен был состояться 14 декабря) во ФГИУ заявили, что рассматривают вариант передачи ОПЗ в аренду газодобывающей компании.
приватизация, опз, долг, завод, долги, зарплаты, ФГИУ, работники, одесский припортовый завод

Вы сейчас просматриваете новость "Фонд госимущества объяснил, что будет с работниками ОПЗ после остановки завода". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Валерий Горбатко. Фото: Re:пост

Руководитель ОПЗ уволился после 12 лет работы

Сегодня, 15:34

Горбатко ушел с должности, сославшись на проблемы со здоровьем

Экономика

ОПЗ останавливается. Фото: Minami Himemiya

ОПЗ остановил работу из-за долгов

Сегодня, 14:23

Завод так и не смогли продать, теперь Фонд госимущества ищет арендаторов

Экономика

Одесский припортовый завод наращивает долги перед "Нафтогазом". Фото: dumskaya.net

Кабмин взялся за долги Одесского припортового завода

28 Декабря, 13:39

Долги ОПЗ перед "Нафтогазом" будут реструктуризированы на два года

Экономика

Фонд госимущества Украины обнародовал отчет о своей работе в 2016 году. Фото: spfu.gov.ua

Фонд госимущества Украины отчитался о своей работе

22 Декабря, 17:03

Поступления в бюджет от приватизации, аренды госимущества и дивидендов госкомпаний в управлении ФГИУ за год выросли почти вполовину

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.