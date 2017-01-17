Форум в Давосе: Гонтарева будет говорить с МВФ
Глава НБУ в составе официальной делегации Украины проведет ряд стратегически важных встреч с иностранными партнерами
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева отбыла в Давос, где с 17 по 20 января 2017 примет участие в работе Ежегодной встречи Всемирного экономического форума в составе официальной делегации Украины.
В рамках Форума с участием главы НБУ состоится ряд стратегически важных встреч с иностранными партнерами, ведущими деловыми кругами, руководителями международных финансовых организаций, в частности Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Кабмин ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.
Как сообщалось, окончательная сумма транша будет зафиксирована, вероятнее всего, после встречи президент Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.
Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года.
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