Форум в Давосе: Гонтарева будет говорить с МВФ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Об этом сообщила пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева отбыла в Давос, где с 17 по 20 января 2017 примет участие в работе Ежегодной встречи Всемирного экономического форума в составе официальной делегации Украины.

В рамках Форума с участием главы НБУ состоится ряд стратегически важных встреч с иностранными партнерами, ведущими деловыми кругами, руководителями международных финансовых организаций, в частности Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Кабмин ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.

Как сообщалось, окончательная сумма транша будет зафиксирована, вероятнее всего, после встречи президент Украины Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард во время Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 17-20 января.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация "ПриватБанка" и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года.