Руководство АМКУ заподозрили в получении взяток от скандального "Тедиса"

Фирма-табачный монополист "Тедис-Украина" подозревается в организации схемуы по выводу средств в Россию, которая основывалась на предоставлении финансовой помощи на сумму 2,51 млрд грн 11 фиктивным фирмам. В Генпрокуратуре считают, что эту деятельность монополист рынка дистрибуции сигарет вел под прикрытием главы Антимонопольного комитета Украины. Об этом стало известно из постановлений Печерского райсуда Киева, сообщают "Наші гроші".

Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО "Тедис Украина" совместно с производителями табачной продукции ЧАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ЗАО "В.А.Т.-Прилуки" создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальных реализаторов – дистрибьюторов. Это позволило "Тедису" занять монопольное положение на рынке.

Прикрытие этой схемы, согласно материалам дела, осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных АМКУ.

В прокуратуре утверждают, что представители "Тедис-Украина" систематически предоставляли денежное вознаграждение должностным лицам АМКУ. А штраф в 429,31 млн грн, который в декабре на "Тедис Украина" наложил АМКУ, безосновательно занижен по сравнению с валовым доходом фирмы. Однако в судебном реестре не удалось найти данных о выдвижении подозрения главе АМКУ Юрий Терентьеву или его заместителю Нине Сидоренко, которая проводила расследование дела по "Тедису".

Следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 года эта фирма была переименована в ООО "Тедис-Украина".

Причастность Кауфмана и россиян к "Тедис-Украина" прокуратура установила следующим образом:

одним из соучредителей фирмы является "Лидертано Холдингс ЛТД", а его основателем является ООО "Новая Инвестиционная Компания "Альянс", которую в свою очередь основал Кауфман;

владельцем 92,37% в уставном капитале "Тедис-Украина" является "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед". В последней 50,1% акций принадлежит кипрской компании Whiteley Engineering Limited. Конечными бенефициарными владельцами Whiteley является Кациев и Кесаев.

В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в этот список был включен Кесаев.

В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им. Дегтярева", которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Следствие также установило, что "Тедис-Украины" продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличные без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.

Еще одна схема уклонения от налогов – предоставление возвратной финансовой помощи предприятиям с признаками фиктивности. Для этого были созданы или куплены следующие фирмы: TOB "Лавика", TOB "Амкодор", ООО "Ароллан", TOB "Титан-Юг", TOB "КодосИнвест", ООО "Дом-Инвест-Украина", TOB "Стратагема-Инвест", TOB "Северо-Восточная добывающая компания", ООО "Мегаполис Украина Лоджистикс", ООО "Голд Прайм Финанс", ООО "Милдред ЛТД".

Этим предприятиям было предоставлено 2,51 млрд грн возвратной финпомощи, которая затем была отправлена на счета фирм-транзитеров ООО "Биоклин", ООО "Голден Прайм Экспресс", ООО "ОдессБудИнвест", ООО "БалкИнвест", ООО "Ореол-Брок". Далее эти средства через оффшорные счета конечных бенефициаров "Тедис Украины" – "Мегаполис Юкрейн ИнвестментЛимитед" и "Лидертано Холдингс ЛТД" – были выведены в Россию.

Часть доходов якобы была направлена на финансирование терроризма.

В суде ГПУ ходатайствовала о доступе к банковским счетам ЗАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ЗАО "В.А.Т.-Прилуки", регистрационным документам и налоговой отчетности фирм, которые получали финпомощь "Тедис-Украина".

Напомним, в конце марта силовики разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен из Украины через компанию "Тедис". В том числе компанию обвиняют в финансировании терроризма. Однако TEDIS Ukraine отрицает все обвинения Генеральной прокуратуры, компания уже попросила защиты у президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Антимонопольном комитете Украины, связанные с делом табачного дистрибьютора.

Также стало известно об аресте корпоративных прав и банковского счета компании "Тедис-Украина"в ПриватБанке.

"Тедис-Украина" (ранее "Мегаполис") – дистрибьютор табачных изделий в Украине. Компания входит в ТОП-20 крупнейших в Украине и полностью контролирует рынок дистрибуции табачных изделий. В течение многих лет компания сотрудничала с международными производителями табачной продукции: JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco, а также с поставщиками зажигалок FireTime и Ringo Ltd. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису".

В декабре 2016 года АМКУ оштрафовал "Тедис" на 431 млн гривен за злоупотребление монопольным положением – претензии были к установлению цен. Кроме того, по данным АМКУ, "Тедис" частично отказывался продавать товар при отсутствии альтернативных продавцов.