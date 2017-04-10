Гонтарева осудила блокирование российских банков в Украине

Акты вандализма по отношению к "дочкам" российских банков в Украине обеспокоили Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее отставке с должности.

"МВФ был очень обеспокоен. Мы писали сопроводительное письмо, в котором брали на себя обязательства остановить это беззаконие и вандализм. Все должно решаться цивилизованным путем. Но я не полиция – как я могу остановить вандализм? Он был по отношению ко мне под моим домом, вы видели гробы под Нацбанком", – рассказала Гонтарева.

Она также уточнила, что НБУ пока не получал документов о продаже Сбербанка России в Украине.

Напомним, в сопроводительном письме к Меморандуму о сотрудничестве Украины и МВФ также идет речь о том, что Украина снимет или ослабит санкции в отношении российских банков, как только это позволит "ситуация с безопасностью".

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно санкций против банков с российским капиталом. Санкции начали действовать с 23 марта.

Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. При этом введение санкций подразумевает запрет на любые операции в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов и другие операции.

27 марта также стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка. Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка России выступит сын владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева Саид. При этом НБУ пока не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов о покупке украинской "дочки" Сбербанка. В Нацбанке также не получали соответствующих документов для приобретения существенного участия.

Ранее глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ хочет провести реально хорошую сделку по своей "дочке" в Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес.