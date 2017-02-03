Гонтарева: У банков с российским капиталом нет светлого будущего
Глава НБУ была бы рада, если бы такие финучреждения были проданы
У банков с российским капиталом нет светлого будущего на украинском финансовом рынке. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила в интервью "ЛІГА.net".
"Банки с российским капиталом хорошо докапитализированы, даже у Проминвестбанка проблем с ликвидностью нет. Но мы не считаем, что у них есть светлое будущее в Украине", – подчеркнула глава НБУ.
По ее словам, доля рынка у таких банков уже уменьшилась с 15 до 8,8%.
"Если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады", – добавила Гонтарева.
Напомним, ранее Гонтарева заявила, что крупных банкротств банков на рынке Украины больше не будет.
Как сообщалось, Сбербанк России по-прежнему не планирует выходить с украинского рынка, где представлен одноименной дочерней организацией. Как сообщил глава рбанка Герман Греф, активы банка в Украине "сжимаются", но оене видит "перспективы очень быстрого выхода с рынка".
Ранее о намерении закрыть дочерний БМ банк (Украина) говорил глава ВТБ Андрей Костин. Внешэкономбанк готовится продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом квартале 2017 года, отмечалранее глава ВЭБа Сергей Горьков.
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