Гонтарева: У банков с российским капиталом нет светлого будущего

Сегодня, 09:57

Глава НБУ была бы рада, если бы такие финучреждения были проданы

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

У банков с российским капиталом нет светлого будущего на украинском финансовом рынке. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила в интервью "ЛІГА.net".

"Банки с российским капиталом хорошо докапитализированы, даже у Проминвестбанка проблем с ликвидностью нет. Но мы не считаем, что у них есть светлое будущее в Украине", – подчеркнула глава НБУ.

По ее словам, доля рынка у таких банков уже уменьшилась с 15 до 8,8%.

"Если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады", – добавила Гонтарева.

Напомним, ранее Гонтарева заявила, что крупных банкротств банков на рынке Украины больше не будет

Как сообщалось, Сбербанк России по-прежнему не планирует выходить с украинского рынка, где представлен одноименной дочерней организацией. Как  сообщил глава рбанка Герман Греф, активы банка в Украине "сжимаются", но оене видит "перспективы очень быстрого выхода с рынка".

Ранее о намерении закрыть дочерний БМ банк (Украина) говорил глава ВТБ Андрей Костин. Внешэкономбанк готовится продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом квартале 2017 года, отмечалранее глава ВЭБа Сергей Горьков.
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