Инфляция в Украине опередила реальный рост зарплат

Сегодня, 17:48

Разница между повышением цен на товары и доходов украинцев составила почти процент

Реальные зарплаты выросли меньше, чем цены. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Реальные зарплаты выросли меньше, чем цены. Фото: "Сегодня"

Номинальная и реальная заработная плата в Украине растут. Об этом сообщил председатель Государственной статистики Украины Игорь Вернер, передает пресс-служба Кабинета министров.

В целом номинальная заработная плата в прошлом году выросла на 23,5%, реальная – на 11,6%. Так, в декабре прошлого года номинальная зарплата в Украине составила 6475 грн, в декабре 2015 года – 5230 грн. 

В то же время инфляция по итогам 2016 года составила 12,4%. Таким образом, реальная зарплата выросла меньше, чем цены.

Также Вернер сообщил о сокращении задолженности по заработной плате. На 1 января 2017 она составила 1791 млн гривен. Наибольшая задолженность зафиксирована в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где она превышает 150 млн грн. В целом в большинстве областей объемы задолженности не превышают 50 млн грн.

Напомним, потребительская инфляция резко замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенную Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы. Как известно, к концу 2017 года НБУ ожижает 9,1% инфляции.
цены, инфляция, зарплата, реальная зарплата, номинальная зарплата

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Источник:

"Сегодня"

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