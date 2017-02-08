Инфляция в Украине опередила реальный рост зарплат

Разница между повышением цен на товары и доходов украинцев составила почти процент

Номинальная и реальная заработная плата в Украине растут. Об этом сообщил председатель Государственной статистики Украины Игорь Вернер, передает пресс-служба Кабинета министров.

В целом номинальная заработная плата в прошлом году выросла на 23,5%, реальная – на 11,6%. Так, в декабре прошлого года номинальная зарплата в Украине составила 6475 грн, в декабре 2015 года – 5230 грн.

В то же время инфляция по итогам 2016 года составила 12,4%. Таким образом, реальная зарплата выросла меньше, чем цены.

Также Вернер сообщил о сокращении задолженности по заработной плате. На 1 января 2017 она составила 1791 млн гривен. Наибольшая задолженность зафиксирована в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где она превышает 150 млн грн. В целом в большинстве областей объемы задолженности не превышают 50 млн грн.

Напомним, потребительская инфляция резко замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам Национального банка. Таким образом, Национальный банк достиг цели по инфляции, определенную Стратегией монетарной политики на 2016-2020 годы. Как известно, к концу 2017 года НБУ ожижает 9,1% инфляции.