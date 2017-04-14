Как предпринимателям бороться со стрессом

Психологи считают, что полезно наладить питание, вспомнить о физических нагрузках и не зацикливаться на проблемах

Отечественные предприниматели уже привыкли переживать стресс на ногах, поэтому зачастую не воспринимают всерьез возможные последствия такого отношения к своей психике и здоровью. А психологи тем временем советуют не игнорировать тревожность, плохой сон, депрессивное состояние, поскольку с этим можно и нужно бороться, чтобы находить после этого силы контролировать и развивать свой бизнес. О том, как правильно бороться с проявлениями стресс, с нашими читателями делится психолог Екатерина Гичан.

Начнем с того, что стресс – это адаптационная реакция. Он помогал нашим предкам быстро мобилизоваться в случае внезапной опасности.

Как распознать стресс?

По таким симптомам:

- физическая слабость, головная боль, высокая утомляемость;

- трудно расслабиться;

- нарушения сна;

- нарушение концентрации внимания, проблемы с памятью, заторможенность;

- мышечная скованность, спазмы;

- подавленность, апатия;

- нарушения аппетита: голодание или объедание;

- раздражительность, тревожность, слезливость;

- нервные тики, навязчивые движения (человек кусает губы, грызет ногти и пр.);

- подозрительность, нетерпимость к другим;

- желание "бросить всё".

Обычно это симптомы третьей стадии стресса. Всего у стресса три стадии:

- Первая: реакция тревоги, или мобилизации. Пульс и дыхание учащаются, выбрасывает "гормон стресса" кортизол, системы организма приводятся в положение готовности.

- Вторая: стадия сопротивляемости, когда организм пытается адаптироваться, и либо успокаивается, либо переходит на третью стадию.

- Третья: стадия истощения, когда падает сопротивляемость организма, и человек начинает испытывать те неприятные симптомы, которые описаны выше.

Сейчас много говорят о синдроме хронической усталости. Но он встречается не так уж часто: по данным статистики, у 3% населения, преимущественно у женщин 30-45 лет, успешных в карьере. Отсюда и его второе название – "синдрома менеджера". Действительно, предприниматели и менеджеры подвержены стрессу, а в нынешних меняющихся условиях – особенно.

Как справиться со стрессом?

Прежде всего, надо помнить, что стресс мобилизует организм. А значит, чтобы его преодолеть, нужно расслабиться и снять напряжение.

- Дышать. Когда мы нервничаем, мы дышим прерывисто, задерживаем вдохи/выдохи, а нужно успокоить дыхание, делая более глубокие вдохи и более полные выдохи. Кстати, одна из причин, почему считается, что курение помогает успокоиться, состоит в том, что затягиваясь, курильщик делает т.н. гипервдох, очень глубокий вдох и медленно выпускает дым.

- Пить. Во время стресса пересыхают слизистые оболочки, учащается кровоток, поэтому полезно выпить воды. Если хотите, можно выпить молока, в нём содержится аминокислота триптофан, помогающая расслабиться и поднять настроение. Алкоголь помогает снять разовое напряжение (например, сразу после сдачи экзамена или разбирательств с разрешительными органами), но когда стресс затягивается и переходит на третью стадию, то алкоголь только усугубляет симптомы.

- Взять себя в ноги. Да, именно в ноги. Это удобно, когда нужно скрыть от окружающих свою взволнованность. Попробуйте вцепиться пальцами ног в пол, почувствовать напряжение в пальцах, а потом постепенно расслаблять их, прочувствуя, как тепло распространяется по ступням и ногам. Можно задействовать еще и руки: просто сложите их на животе. Внешне вы не выкажите беспокойства и сохраните спокойный вид, а нервное напряжение за 2-3 минуты снизится.

- Чередовать напряжение с расслаблением. Сильно сжимайте кулак, пока не почувствуете дрожь в руке, а потом медленно расслабьте. Так вы сможете перенести очаг напряжения в руку и будете управлять своим состоянием.

- Дать физический выход своей негативной эмоции. Считается, что негативная эмоция "живет" в теле человека 3 дня, а потом может преобразоваться в болезнь. Чтобы избавиться от накопления негатива, хотя бы раз в 3 дня отправляйтесь:

- в спортзал (упор делать на воротниковую зону и на спину, т.к. из-за сидячего образа жизни мышцы там затекают, а это может вести к остеохондрозу),

- побить грушу (японские комнаты, где можно колотить фигуру, изображающую начальника, не зря стали легендарными, это эффективный способ совладать со стрессом),

- в бассейн (тут еще и дыхание можно наладить, и "растворить" негатив в воде),

- на пробежку, на прогулку в парк,

- на футбол, баскетбол, волейбол, теннис и т.д. (сыграть самому),

- на танцы,

- на концерт и т.д.

Вспомним, наши предки вели гораздо более активный образ жизни, не держали эмоции в себе, и были физически здоровее.

- Наладить питание. Стресс может вести к сбоям в пищеварении, и чтобы этого избежать, бывает достаточно соблюдать простые правила: режим, разнообразный рацион, частое питье.

- Отдыхать. Вариант выспаться один раз на неделю вперед не подходит, т.к. организму нужно восстанавливаться каждые сутки, а не раз в неделю. Иначе нейрофизиология взбунтуется и сама сорвет стоп-кран, причем в самый неподходящий момент.

- Пересмотреть отношение. В психологии есть понятие "положительная переоценка", когда ищется позитив даже в плохом событии. Успешные предприниматели воспринимают проблему, как вызов, как трудную задачу, и чем труднее задача, тем больше азарт.

- Тренировать толерантность к неопределенности, т.е. спокойно и не паникуя относиться к непонятным ситуациям, таких в жизни предпринимателя – масса, и почти ежедневно. Если сумеете не паниковать тогда, когда другие теряют контроль, то сможете обойти конкурентов.

- Не зацикливаться. В состоянии стресса сознание сужается, т.е. обзор ограничивается. Это как будто находиться в темном лесу с фонариком: какую тропинку подсветите фонариком, такую и увидите. А ведь тропинок можете быть масса, так же и вариантов решения одной проблемы может быть множество.