Как и откуда "заробитчане" передают деньги в Украину

Гастарбайтеры снова стали перечислять больше средств в Украину — об этом говорит статистика Нацбанка. Как подсчитали его специалисты, за 2016 год в страну поступило свыше $5,4 млрд, что на 5,3% больше, чем в 2015-м. Эта сумма сопоставима с 20% доходов госбюджета прошлого года и составляет 7% ВВП. Эксперты "Сегодня" ожидают рост количества выехавших на заработки за рубеж, особенно когда начнет действовать безвизовый режим и будет легче найти работу в ЕС, а значит, и рост количества "народных" валютных поступлений.

ОТКУДА ДЕНЬГИ. Как видно из инфографики, самый большой поток валюты по-прежнему идет из России, хотя за год он существенно уменьшился — на 15,9%, или почти на $200 млн. В НБУ это объясняют решением СНБО Украины от 16 сентября 2016 г. о запрете использования российских платежных систем. А после того как и РФ с марта запретила денежные переводы в Украину через иностранные платежные системы, наши эксперты ожидают дальнейшего резкого сокращения потока валюты (по крайней мере официального) из России.

На втором месте по переводам — США — $600 млн, что на 17% больше, чем год назад. Самый высокий прирост в процентах — из Италии (+19,4% за год), а в целом на страны Европы теперь приходится 66% объема официальных валютных переводов. В то же время гастарбайтеры сейчас пересылают намного меньше, чем в рекордном 2013 году, когда от них в Украину поступило валюты в эквиваленте $8,5 млрд. Кстати, с гастарбайтерскими 7% от ВВП Украина занимает 29-е место в мире. Лидируют Непал — 32,2%, Таджикистан — 28,8% и Киргизия — 25,5%.

По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, большая часть "заробитчанских" денег через обменники попадает на межбанковский рынок и выкупается Нацбанком либо импортерами, что способствует укреплению курса гривни. "Эта сумма в 4—5 раз больше, чем зарубежные инвестиции", — говорит Охрименко.

КАК ПЕРЕЧИСЛЯЮТ. Как видно из статистики Нацбанка, более 80% средств поступает по официальным каналам — это банки и платежные системы. И лишь 19% провозят "в карманах", чтобы сэкономить на комиссии. Украинцы, работающие в РФ, после взаимного запрета платежных систем нашли несколько способов передачи денег в Украину. Например, организовывают закрытые группы, члены которых по очереди перевозят деньги раз в 1—2 месяца.

"До $10 тыс. можно перевозить официально, главное, чтобы не ограбили бандиты", — рассказала нам жительница Селидово Анастасия Белова, работающая в сфере общепита. Те же, кто работает "по-белому", оформляют и передают родным вторую зарплатную карточку (не именную), которой можно пользоваться за рубежом, в том числе в Украине. Охрименко также отметил, что заробитчане в РФ стали чаще пользоваться банковскими переводами в Украину через филиалы российских банков.

Кстати, эксперт считает заниженными примерно вдвое данные Нацбанка по нелегальным переводам. Прежде всего, по его словам, это касается Польши, даже не попавшей в топ-список НБУ, но где работает порядка миллиона украинцев. По его оценке, в год из Польши нелегально ввозится порядка $1,5 млрд.

С Охрименко согласна и HR-эксперт кадрового портала rabota.ua Татьяна Пашкина: "Через границу ежедневно проходят сотни бусов с "туристами", которые на самом деле едут работать на 1—2 месяца. Они перевозят заработанные за это время 500—800 евро в кошельках, эти суммы статистика не учитывает".

ТЕНДЕНЦИИ. Экономист Иван Никитченко отмечает рост популярности банков для осуществления переводов, а не международных платежных систем. "Банки вышли на первое место — деньги на счету выглядят надежнее, да и комиссия там ниже, — анализирует Никитченко. — Доля переводов из РФ будет падать, а из ЕС — расти. Вслед за переориентацией внешней торговли Украины наблюдается и изменение доли поступлений из-за границы и от заробитчан. Причины — худшая экономическая ситуации в России в прошлом году, также ситуация с Донбассом. Большая часть наших заробитчан в РФ были именно из Восточной Украины, из-за боевых действий многие из них уехали в Россию на ПМЖ".

Пашкина отмечает, что после того, как украинцам упростили въезд в Польшу, туда выезжает на работу все больше народа. "В разы упал поток гастарбайтеров в Россию, прежде всего из-за девальвации рубля, — говорит Пашкина. — Сейчас туда едут буровики, сварщики, авиастроители, так как им платят по $2—3 тыс. в месяц".

А Охрименко добавляет: "Русское направление становится непопулярным даже в приграничных с РФ областях".