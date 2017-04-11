"Нафтогаз Украины" впервые за пять лет вышел на прибыль

По итогам 2016 года "Нафтогаз" планирует выплатить государству более 15 млрд грн дивидендов и авансового взноса по налогу на прибыль

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал проверенную аудиторами финансовую отчетность компании как отдельного юридического лица (не консолидированную) за 2016 год, согласно которой впервые за пять лет НАК вышел на прибыль. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно финансовому отчету, начиная с 2016 года, "Нафтогаз" превратился из получателя бюджетной помощи в донора государственного бюджета.

По результатам 2016 года компания планирует заплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд грн (50% от прибыли 2016 года). Кроме того, планируется оплатить и 2,4 млрд грн авансового взноса по налогу на прибыль. Такие показатели правление "Нафтогаза" заложило в финансовом плане на 2017 год.

При этом, как отметили в НАК, существенным риском для ликвидности "Нафтогаза" и его способности осуществлять выплаты остается непринятия законодательных актов и решений, предусмотренных в правительственном плане действий по реформе корпоративного управления в "Нафтогазе".

Пресс-служба "Нафтогаза" объясняет, что, поскольку кредитные линии, привлеченные "Нафтогазом" у международных финансовых организаций, непосредственно связаны с реализацией реформы корпоративного управления, "любые нарушения в выполнении утвержденных планов могут привести к отмене кредитных линий и требованию сиюминутного возвращения средств со стороны кредиторов".

В течение 2016 года "Нафтогаз" как отдельное юридическое лицо уплатил в бюджет налогов и других обязательных платежей на сумму 16,3 млрд грн и стал вторым по величине налогоплательщиком в Украине.

"При этом впервые за последние 10 лет компания не получала бюджетного финансирования", – отметили в пресс-службе НАК – в частности, в 2015 году Нафтогаз заплатил налогов на 17,9 млрд грн, но при этом получил из бюджета 29,7 млрд грн.

Инфографика: пресс-служба "Нафтогаз Украины"

По результатам 2016 года Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита. При этом компания получила убыток по направлению деятельности "Оптовая торговля газом" в размере 2,9 млрд грн. 40% этого убытка, как объяснили в НАК, обусловлено реализацией газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязательств (постановление КМУ от 01.10.15 №758).

Наиболее прибыльным сегментом деятельности Нафтогаза был транзит природного газа (28,7 млрд грн прибыли). Кроме того, Нафтогаз получил положительный результат от участия в капитале предприятий группы (2,4 млрд грн прибыли). С другой стороны, убыточной была деятельность по оптовой торговле газом (2,9 млрд грн убытка).

Еще 1,7 млрд грн убытков принесли другие расходы, уменьшенные на другие доходы. В эту сумму включены обеспечения под судебные дела, потери от курсовых разниц, доходы по остаткам на счетах и другие начисления.

Инфографика: пресс-служба "Нафтогаз Украины"

По сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд грн. "Это произошло из-за увеличения объема транзита на 15,1 млрд куб м (22,5%) и девальвации национальной валюты", – отметили в "Нафтогазе".

При этом уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 мл рд грн против 42,4 мл рд грн в 2015 году) стало следствием реформирования рынка природного газа, считают в НАК.

В 2016 году Нафтогаз получил прибыль от участия в капитале предприятий группы в размере 2,4 млрд грн, тогда как по результатам 2015 года убыток по этому направлению составил 6,2 млрд грн.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже 500 дней – с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе Украины.

Напомним, в апреле Украина может получить первое решение Стокгольмского арбитража по иску к "Газпрому" по газовому контракту, который в 2009 году согласовали Тимошенко и Путин. Также в Стокгольме находится второй иск "Нафтогаза" по транзитному контракту.