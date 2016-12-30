ОПЗ остановил работу из-за долгов

Завод так и не смогли продать, теперь Фонд госимущества ищет арендаторов

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) временно останавливает производство. Об этом сообщает пресс-служба завода.

"Принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", – пояснили на заводе.

На ОПЗ омтечают, что работа предприятия фактически останавливается из-за высокой цены. "[Цена газа] не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода", – омтечают на ОПЗ.

На данный момент Фонд госимущества Украины (ФГИУ) ищет инвесторов, которые могли бы взять ОПЗ в аренду.

Как сообщалось, приватизация ОПЗ провалилась уже дважды – покупателя так и не нашли. Одной из причин отсутствия заявок потенциальных покупателей стала большая задолженность ОПЗ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и перед "Нафтогазом Украины".

Завод нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

При этом Кабинет министров решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" за потребленный газ на два года.

После второго провала приватизации (конкурс должен был состояться 14 декабря) во ФГИУ заявили, что рассматривают вариант передачи ОПЗ в аренду газодобывающей компании.