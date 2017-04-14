Пенсии по-новому, экономия на газе и рост депозитов: цифры недели

Общество

на 200 – 1000 грн

будут увеличены с 1 октября пенсии украинцев. Такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Гройсман: "Мы осовременим пенсии для 5,6 млн граждан. Приблизительно 1,308 млн человек получат повышение пенсий до 200 грн; 1,208 млн – от 200 до 500 грн ежемесячно; почти 2 млн – от 500 до 1 тыс. грн, 1,1 млн получат повышение пенсий на более 1 тыс. грн".

с 1 октября

правительство предложит Верховной Раде отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

вырос на 29%

за 2016 год в годовом измерении совокупный размер страховых платежей, полученный в 2016 году страховыми компаниями Украины по договорам страхования с физическими лицами – до 13,1 млрд грн. На добровольные виды страхования пришлось 6,9 млрд грн, на обязательные виды – 3,6 млрд грн, на страхование жизни – 2,6 млрд грн. Количество заключенных договоров КАСКО возросло на 17% и составило 179 тыс., общая сумма страховых платежей возросла на 88% – до 4,9 млрд грн. В сегменте ДМС заключено 1,4 млн договоров (на 60% больше) на сумму 1,9 млрд грн, что на 26% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

вырос на 3,4%

объем гривневых депозитов в украинских банках за март – до 429,7 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – вырос – на 0,4%, до 13,06 млрд долларов. При этом корпоративный сектор нарастил депозиты на 3,7%, в том числе в национальной валюте – на 4,7%. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – сократился – на 0,7%, – сообщил НБУ.

выросли в 4,5 раза

первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в марте в годовом измерении – до 3944 ед., что на 30% превысило показатель февраля, сообщила ассоциация "Укравтопром". Всего за первый квартал украинскую регистрацию получили 9156 подержанных легковых авто, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика

248,13 за 1000 куб. м

составила средняя цена газа, который импортировали украинские предприятия в марте, сообщило Минэкономики. В январе-2017 цена была 229,51 долларов, в феврале – 246,88 долларов. В январе-2016 цена была 231,41 долларов, в феврале – 200,39 долларов, в марте – 198,57 долларов.

846,6 млн грн

смогли привлечь украинские фермеры за счет выдачи 101 аграрной расписки с момента запуска пилотного проекта в 2014 году, сообщили в Минагрополитики. В настоящее время расписки действуют в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Пока не было зафиксировано ни одного случая принудительного взыскания задолженности.

дешевле на 25-30 долларов за 1000 куб. м

по сравнению с ценой по контракту с российским "Газпромом" с поставкой в мае "Нафтогаз Украины" закупил газ у европейских поставщиков, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. В результате экономия составила не менее 21 млн долларов.

31,6 млрд грн

прибыли получили в январе-июне ТОП-100 украинских государственных компаний, сообщили в Минэкономики. На них пришлось 82% чистого дохода и 86% всех активов государства. Крупнейшие активы сконцентрированы в нефтегазовом секторе ("Нафтогаз Украины"), транспорте ("Укрзализныця") и электроэнергетике ("Энергоатом"). Из 3460 госпредприятий, существующих в Украине, функционируют лишь 1794.

до 13%

годовых понизило правление Национального банка учетную ставку, после того как три предыдущие месяца подряд она сохранялась на уровне 14%.

на 2,6%

снизилась средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок ее производителями в первой декаде апреля по сравнению с третьей декадой марта – с 956,64 до 931,61 грн/МВт*ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок". Доля "Энергоатома" в общей структуре отпуска электроэнергии составила 63,2% по сравнению с 63,94% в третьей декаде марта, ТЭС – 21,03% (18,26%), ТЭЦ– 5,73% (8,16%), ГЭС – 8,58% (7,97%) "зеленых" – 1,46% (1,67%).

35 млн тонн

зерновых экспортировала Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 12 апреля. В 2015/2016 МГ экспорт составил 39,5 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне. По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в 2016/2017 МГ может составить около 40 млн тонн.

на 2,7%

в годовом измерении возросло потребление электроэнергии в Украине в январе-марте без учета потерь (с их учетом рост составил 1,1%). Рост этого показателя с большой вероятностью указывает на оживление деловой активности.

Мир

на 1,3%

за 2016 год повысилась средняя стоимость труда в еврозоне. При этом один час работы в перерабатывающей промышленности Германии 2016 году обходился в 38,7 евро, что на 47% больше средних показателей по ЕС. Опережают Германию по стоимости труда только Дания, Бельгия и Швеция. Однако в Болгарии, к примеру, стоимость труда составляет в среднем 3,7 евро в час.

261 млрд долларов

потратили китайские туристы в 2016 году (прирост за год на 12%), подсчитали эксперты Всемирной туристической организации (UNWTO).На втором месте в мире американцы -$122 млрд (8%)далее идут граждане Германии – $81 млрд (5%), Великобритании – $64 млрд и Франции – 41 млрд долларов.

на 0,07 п. п.

в прошлом году понизились налоги на зарплату в развитых странах, как следует из данных ОЭСР. В 2016 году в среднем они составили 36% от дохода работника. Снижение фиксируется третий год подряд, тогда как сразу после финансового кризиса 2008-2009 годов нагрузка росла.В прошлом году рост наблюдался в 20 странах (в основном за счет подоходных налогов), снижение — в 14. Существенно, на 1,06 п. п., нагрузка выросла только в Греции. Самая высокая нагрузка на зарплаты в Бельгии (54%), Германии (49,4%), Венгрии (48,2%) и Франции (48,1%). Самая низкая в Чили (7%), в Новой Зеландии (17,9%) и Мексике (20,1%).

к 2025 году

в Казахстане планируют завершить переход алфавита на латиницу, соответствующее поручение президент Нурсултан Назарбаев дал правительству.Латинский алфавит использовали в Казахстане с 1929 по 1940 годы.

до 97,9 млн

баррелей в день понизило прогноз общемирового спроса на нефть в 2017 году Международное энергетическое агентство (МЭА). Это ниже предыдущего прогноза, кторый составлял 98 млн. Корректировка в основном объясняется более слабой динамикой в странах, входящих в ОЭСР.

16,6 млн долларов

составила средняя годовая сумма вознаграждения главных исполнительных директоров (СЕО) 100 крупнейших компаний США в 2016 году (в прошлом году было $15,5 млн), говорится в докладе аналитической компании Equilar.Самым низкооплачиваемым оказался глава BerkshireHathaway Уоррен Баффет. Он единственный CEO в списке, чья зарплата за прошлый год составила меньше 1 млн долларов – всего 488 тыс. долларов Сама же Berkshire занимает первое место в рэнкинге по объему выручки – 223 млрд долларов. Глава Apple Тим Кук, компания которого находится на втором месте по объему выручки (215 млрд долларов), также получил не очень много – 8,75 млн долларов.