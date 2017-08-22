Порошенко о проекте изменений в бюджет: "Я сказал – немедленно вносим"

Вчера, 15:55

Президент отметил, что среди приоритетов он обозначил как оборонную сферу, так и медицину

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что требовал немедленных изменений в госбюджет летом текущего года. Об этом он рассказал, открывая мост через Северский Донец в Изюме Харьковской области, передает "112 Украина".

"Я сказал – немедленно вносим изменения в бюджет, и во втором чтении у нас должно быть несколько приоритетов. Первый – оборона и безопасность. Мы построим новый завод боеприпасов, мы в Харькове восстановим производство "Оплотов", мы построим новейшие ракеты. 4 млрд гривен будут направлены на развитие сельской медицины", – отметил Порошенко.

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Он добавил, что изменениями были распределены деньги, "которые были украдены у Украины, 1,5 млрд долларов, которые украли Янукович и его клика, были возвращены людям и зачислены в состав государственного бюджета".

Напомним, 13 июля Верховная Рада внесла изменения в бюджет Украины – как отметил спикер парламента Андрей Парубий, "чтобы дать ответ на те социальные и экономические вызовы, которые есть в стране, и для того, чтобы обеспечить украинские правоохранительные органы и сектор безопасности".
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