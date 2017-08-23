Придется ли украинцам платить налог на б/у вещи: ответы на главные вопросы

Эксперты говорят: норма, согласно которой при реализации б/у вещей нужно платить налог, действует с 2011 года

Государственная фискальная служба на днях разъяснила: при реализации собственных вещей и товаров, которые уже были в употреблении, нужно заплатить налог. Такая новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях и в СМИ. Однако, как поясняют эксперты, налогообложение б/у товаров – не новшество в украинском Налоговом кодексе. Сайт "Сегодня" выяснил, кому и какой налог нужно платить при продаже собственных вещей.

Я хочу продать старую коляску или телефон, мне нужно платить налог?

Да, по закону платить налог нужно. "Если комиссионный магазин – юридическое лицо, то платить налог на доходы физлиц и военный сбор действительно придется", – пояснили сайту "Сегодня" на горячей линии Госфискальной службы.

Предприниматель в такой ситуации считается налоговым агентом и должен заплатить НДФЛ и военный сбор. Клиенту, который пришел сдавать б/у товар, заплатят сумму, из которой уже вычли налоги.

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А вот нужно ли платить НДФЛ и военный сбор в случае, если сдаешь вещь в комиссионный магазин, который зарегистрирован как физлицо-предприниматель, налоговики еще не определились. "Если же комиссионный магазин – это физическое лицо-предприниматель, то ответа на вопрос, нужно ли в такой ситуации платить налоги, у нас нет. Мы отправили запрос в профильный департамент и сейчас ждем разъяснение", – рассказали на "горячей линии" ГФС.

И какой налог я плачу?

Ставка НДФЛ в Украине – 18%, а военный сбор – 1,5%. Однако, продавая собственную вещь, нужно заплатить всего 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора. К примеру, если товар, который отнесли в комиссионный магазин, оценивается в 10 тысяч гривен, на руки можно будет получить 9350 гривен, остальная сумма уйдет на уплату налогов.

В одном из стоковых магазинов бытовой техники сайту "Сегодня" пояснили – налоги они платят самостоятельно, когда проходит оценка товара, сумма, которую клиент может получить "на руки", называется уже с учетом всех налогов и издержек.

"Вы заполняете на сайте бланк, указываете, в каком состоянии техника, какие есть документы, комплектующие, оставляете свой номер, и с вами связывается наш специалист. Он задаст несколько вопросов и сможет назвать примерную стоимость вашей техники. Точнее – когда принесете технику в магазин. Вам никакие налоги платить не нужно, все заплатит магазин", – рассказывают в одной из сетей стоковых магазинов.

К слову, если стоимость товара меньше прожиточного минимума (1624 гривни), платить налог не нужно.

А если я отнесу телефон в ломбард, тоже нужно платить?

Если отнести б/у вещь в ломбард и получить определенную сумму "в долг", платить налоги, поясняют в ГФС, не нужно. "Если товар был реализован в счет уплаты задолженности по договору, платить налог не придется. Если же вы только получили определенную сумму в качестве займа, то эта сумма не может считаться доходом, значит, и налог на доходы с нее платить не нужно", – рассказали сайту "Сегодня" на горячей линии ГФС.

А раньше налог платить не нужно было?

Уплата налогов при продаже б/у вещей, отмечает эксперт РПР Илья Несходовский, для Украины не новшество. Такая норма действует еще с 2011 года. "Новая редакция Налогового кодекса была еще в 2011 году. Ничего в этом плане за шесть лет не изменилось. Законодательство действовало и раньше. Юридическое лицо, или физлицо предприниматель, которое реализует товар, выступает в роли налогового агента, который должен получить с вас 5% НДФЛ и подать информацию в Государственную фискальную службу", – рассказывает налоговый эксперт.

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В ГФС сайту "Сегодня" также подтвердили – никакие новшества в этом году не появились. НДФЛ при продаже б/у вещей украинцы платят уже не первый год.

А если я продам свой телефон на сайте с объявлениями, тоже придется платить?

Большинство украинцев б/у вещи продают на специализированных сайтах и в социальных сетях. При этом налоговики уследить за такими операциями не могут, рассказывает юрист Александр Плахотник. И налоги с таких операций украинцы не платят.

"Любой из нас сейчас может за считанные часы продать свой телефон на сайтах, названия которых мы все знаем. И налоги не заплатим. Почему? Потому что проследить операцию можно, только если вы продаете вещь налоговому агенту, который зарегистрирован как физлицо-предприниматель или юридическое лицо. А вот операции между физическими лицами проследить сложно. Вы не задекларировали доход от реализации, налог не заплатили, и узнать об этом очень сложно", – рассказывает юрист.

Меня могут наказать, если я продам вещь в интернете и не заплачу налог?

Эксперты уверены: проследить за операциями между физическими лицами ГФС не могут, как и наказать за неуплату НДФЛ в таких ситуациях. Если украинец, поясняет юрист, не указал в декларации, что заработал, например, пять тысяч гривен, когда продал в соцсети свой старый телефон, никто не сможет это доказать. "Конечно, правильно было бы заполнить декларацию и по собственному желанию заплатить налог, но так никто не делает", – уверен юрист.