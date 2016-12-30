Руководитель ОПЗ уволился после 12 лет работы

Горбатко ушел с должности, сославшись на проблемы со здоровьем

Глава правления Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья. Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Решением Наблюдательного совета от 28 декабря … прекращены полномочия Валерия Горбатко как главы правления ОПЗ в связи с заявлением … по состоянию здоровья", – сообщается в системе.

Горбатко руководил ОПЗ в течение 12 лент.

При этом пока нет данных о новом руководителе завода.

Напомним, из-за огромных долгов перед "Нафтогазом" ОПЗ остановил работу. На данный момент Фонд госимущества Украины (ФГИУ) ищет инвесторов, которые могли бы взять ОПЗ в аренду.

Как сообщалось, приватизация ОПЗ провалилась уже дважды – покупателя так и не нашли. Одной из причин отсутствия заявок потенциальных покупателей стала большая задолженность ОПЗ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и перед "Нафтогазом Украины".

Завод нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

При этом Кабинет министров решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" за потребленный газ на два года.

После второго провала приватизации (конкурс должен был состояться 14 декабря) во ФГИУ заявили, что рассматривают вариант передачи ОПЗ в аренду газодобывающей компании.