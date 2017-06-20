Стокгольмский арбитраж отложит решение по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" – НАК

Сегодня, 17:03

В "Нафтогазе" не смогли сказать, на какой именно срок будет отложено решение суда

Фото: архив
Фото: архив

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма планирует немного отложить решение по транзитному спору "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк.

"Это дело сейчас также находится на финальном этапе. В конце прошлого года прошли устные слушания, и теперь суд готовит решение. Оно должно быть вынесено до конца июня, однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что он планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе конечное даты вынесения окончательного решения", – рассказал Теклюк.

При этом директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" не смог сказать, на какой именно срок будет отложено решение суда.

"На какое время сказать трудно, но думаю, это будет несколько месяцев", – отметил он.

Как сообщалось, ранее в "Газпроме" заявили, что в решении Стокгольмского арбитража по спору российского "Газпрома" с украинскам "Нафтогазом" много "радужных моментов".

Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитраж огласил закрытое решение по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогоза". Это решение стало первым из нескольких ожидающихся.

  • Суд отменил кабальное условие "бери или плати", по которому Украина должна была оплачивать 52 млрд кубов газа ежегодно, независимо от фактических поставок.
  • Суд полностью снял запрет реэкспорта российского газа.
  • "Газпром" должен пересмотреть формулу расчета цены, но с 2014 года, а не как требовал "Нафтогаз" – с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года. 

Российские СМИ поспешили заявить, что в таком случае "Газпром" будет требовать от "Нафтогаза" компенсацию за поставленный газ в 2013 году.

Теперь стороны ожидают финансового разъяснения Стокгольма. Суммы, которые стороны должны будут выплатить друг другу на основании решения Стокгольмского арбитража, отдельно рассчитают эксперты.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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