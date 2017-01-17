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Суд Лондона начинает слушания по "долгу Януковича" http://www.segodnya.ua/img/article/7889/62_main.1484648443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/62_tn.1484648443.jpg Экономика Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты в размере 75 млн долларов, а также судебные расходы

Суд Лондона начинает слушания по "долгу Януковича"

Сегодня, 12:29

Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты в размере 75 млн долларов, а также судебные расходы

Россия и Украина начинают судиться за &quot;долг Януковича&quot;. Фото: zn.ua
Россия и Украина начинают судиться за "долг Януковича". Фото: zn.ua

Высокий суд Англии и Уэльса планирует сегодня, 17 января, начать слушания по делу о "долга Януковича". Речь идет о 3 миллиардах долларов кредита от Российской Федерации, которые украинская власть получила в декабре 2013 года, передает Deutsche Welle.

17 декабря 2013 года Виктор Янукович договорился с российским президентом Владимиром Путиным о предоставлении Украине скидки на газ, а также о получении кредита на сумму 15 млрд долларов. Однако из этой суммы украинские власти до победы Революции достоинства успели получить только три миллиарда, которые впоследствии и стали называть "долгом Януковича".

Через три дня после договоренности с Путиным Киев разместил еврооблигации со ставкой пять процентов на Ирландской фондовой биржи, Москва выкупила счет "Фонда национального благосостояния". Этот фонд является частью пенсионного обеспечения граждан РФ.

usdiuacqygiswqhkrvnzim33z1dvewan.Встреча Путина и Януковича 17 декабря 2013 года. Фото: kremlin.ru

Как заявлял экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, его правительство потратило полученный транш на социальные выплаты. Правда, в апреле 2014 года тогдашний глава НБУ Степан Кубив отметил, что три миллиарда долларов были сразу же отправлены обратно в Россию – как плата за полученный природный газ.

Сначала Киев осуществлял купонные выплаты по облигациям – дважды по 75 млн долларов в 2014 году и один раз – в июне 2015-го. Вернуть долг вместе с последним купоном Украина должна была 20 декабря 2015 года. Впрочем, за несколько дней до этого Киев ввел мораторий на выплату долгов России.

Спор о статусе долга

Способ, которым был предоставлено этот кредит, стал одной из причин споров между РФ и Украиной. Москва настаивает, что долг является суверенным, то есть государственным, ведь выпущенные украинским правительством облигации были куплены за деньги "Фонда национального благосостояния", который принадлежит к средствам федерального бюджета РФ.

С другой стороны, поскольку евробонды были выпущены на открытом рынке, Минфин Украины считает эти три миллиардов не "займом от органов управления иностранных государств", а "задолженностью по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке".

Согласно официальной позиции Минфина и МИД Украины, взятый в декабря 2013 года кредит нарушал установленный в то время предел заимствований, а также был результатом давления, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин называли этот кредит взяткой, которую режим Януковича получил за отказ подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Досудебные попытки

Киев и Москва уже пытались урегулировать спор. В августе 2015 года Украина договорилась с клубом кредиторов о реструктуризации своих внешних долгов. Было списано 20% задолженности, а срок погашения евробондов отсрочили на четыре года. Впрочем, Россия отказалась участвовать в этой реструктуризации, настаивая, что поскольку она рассматривает "долг Януковича" как суверенный, а не коммерческий, то для нее должны быть лучшие условия. И хотя МВФ в декабре 2015 года признал этот долг официальным, Киев отказался предлагать Москве лучше, чем для других, условия.

В результате в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса – облигации были выпущены по английскому праву.

Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты в размере 75 млн долларов, а также судебные расходы.

В течение 2016 года стороны сообщали о попытках досудебного урегулирования, но прогресс достигнутоне был. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов в октябре обвинил Украинц в имитации переговоров и отказе идти на уступки. В свою очередь, его украинский коллега Александр Данилюк заявил, что Россия "делает различные утверждения при разных обстоятельствах".

Таким образом, как и в ряде других споров между Украиной и Россией, вопрос "долга Януковича" будет решать внешняя судебная инстанция.
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