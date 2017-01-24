Трамп подписал приказ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Переговоры о международном соглашении велись в течение пяти лет

Президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров. Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, Трамп выполнил одно из своих обещаний, данное во время предвыборной кампании.

"Великое событие для американского рабочего", — охарактеризовал Трамп выход Штатов из соглашения.

Как отмечает агентство, президент США не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA). Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса.

Трамп планирует переписать торговую политику США, пишет Bloomberg. Он выступал с критикой торговых соглашений США во время предвыборной кампании. В ноябре он назвал ТТП "потенциальной катастрофой для страны", пообещав выйти из соглашения "за один день".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США.

В Транстихоокеанское партнерство помимо США входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Чили, Мексика, Перу, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур. Оно стало крупнейшим для США с 1994 года (после заключения Североамериканского соглашения о свободной торговле, NAFTA).

Договоренность о партнерстве была достигнута в октябре 2015 года после примерно пяти лет переговоров. Страны, подписавшие соглашение, получали право беспошлинной торговли по основным видам товаров.