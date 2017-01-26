Украина получит еще четыре транша МВФ – Гонтарева

Вчера, 14:36

В НБУ рассчитывают на поступление средств Фонда в ближайшие недели

НБУ ждет траншей от МВФ. Фото: AFP
НБУ ждет траншей от МВФ. Фото: AFP

Украина уже очень скоро подпишет обновленный Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева.

"С МВФ мы все согласовали. Сейчас в Кабмине дорабатывают технические детали. Считаю, мы очень скоро подпишем меморандум. МВФ объявит дату, когда они будут принимать решение. У меня нет сомнений, что решение будет принято", – заявила Гонтарева.

НБУ, по ее словам, ожидает получения в текущем году четырех траншей от МВФ. Ближайшее поступление средств может произойти уже в начале февраля.

"Технически это не может быть до конца января. Мы ожидаем, что на уровне Кабмина все будет согласовано в ближайшие дни – и тогда уже отсчитываем две недели", – уточнил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Глава Нацбанка также напомнила, что национализация ПриватБанка была согласована с МВФ, а потому не помешает получению Украиной четвертого транша по программе расширенного финансирования (EFF).

"У нас все оговорено с МВФ. Я не вижу никаких препятствий для получения нами транша. Это технические вопросы не на территории Нацбанка – и они никак не касаются ПриватБанка", – подчеркнула Гонтарева.

Как известно, Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF.

Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов. Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.
нбу, Украина, мвф, меморандум, национализация, EFF

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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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