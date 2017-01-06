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Украина в 2016 году обвалила экспорт металлолома http://www.segodnya.ua/img/article/7860/31_main.1483711301.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/31_tn.1483711301.jpg Экономика Экспорт металлолома из Украины начал постепенно расти в четвертом квартале

Украина в 2016 году обвалила экспорт металлолома

Сегодня, 16:01

Экспорт металлолома из Украины начал постепенно расти в четвертом квартале

Украина на 77,5% снизила экспорт металлолома. Фото: v4asno.com
Украина на 77,5% снизила экспорт металлолома. Фото: v4asno.com

Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2016 году сократили его экспорт на 77,5% по сравнению с 2015 годом – до 272,569 тыс. тонн (за 2015 год экспортировано 1 млн 212,558 тыс. тонн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой Украины в пятницу, экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 83,3% – до 48,623 млн долларов США (290,338 млн).

В частности, в июле-сентябре экспорт металлолома отсутствовал, в октябре составил 6,844 тыс. тонн, в ноябре – 11,862 тыс. тонн, в декабре – 20,485 тыс. тонн.

Снижение экспорта лома было обусловлено временным судебным запретом на вывоз данного стратегического сырья, а также временным увеличением экспортной пошлины.

Кроме того, в 2016 году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении в 8,1 раза по сравнению с 2015 годом – до 21,911 тыс. тонн (за 2015 год импортировано 2,689 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос в 3,4 раза – до 9,590 тыс. долларов.

Ввоз металлолома в прошлом году осуществлялся, в основном, из Турции (68,93% поставок в денежном выражении) и Словакии (23,98%), вывоз – в Турцию (99,53%).

Как сообщалось, Украина в 2015 году нарастила экспорт лома черных металлов на 29,4% или на 31,5% (в зависимости от сопоставимой базы) по сравнению с 2014 годом – до 1 млн 212,558 тыс. тонн (за 2014 год, по данным таможенной службы, экспортировано 936,937 тыс. тонн, по данным Госстата ­ 921,938 тыс. тонн).

При этом страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 90,5% по сравнению с 2014 годом – до 2,689 тыс. тонн (за 2014 год импортировано 28,367 тыс. тонн). В денежном выражении импорт сократился на 81,5% – до 2,798 млн долларов.

Ввоз осуществлялся в основном из Турции (93,56% поставок в денежном выражении) и Молдовы (3,15%), вывоз – в Турцию (78,45%) и Молдову (19,27%).

Метпредприятия Украины в 2014-2015 гг. неоднократно испытывали сложности с обеспечением металлоломом, продолжается нехватка лома и в 2016 году.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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