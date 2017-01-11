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Украинцы стали активнее есть импортные бананы и цитрусовые http://www.segodnya.ua/img/article/7871/66_main.1484128429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/66_tn.1484128429.jpg Экономика Ввоз заграничных яблок в страну при этом значительно уменьшился

Украинцы стали активнее есть импортные бананы и цитрусовые

Сегодня, 11:52

Ввоз заграничных яблок в страну при этом значительно уменьшился

В Украину стали активнее завозить бананы и цитрусовые. Фото: Pixabay
В Украину стали активнее завозить бананы и цитрусовые. Фото: Pixabay

Украина в 2016 году нарастила импорт бананов на 31,6% по сравнению с 2015 годом – до 191,981 тыс. тонн. Согласно таможенной статистике, в денежном выражении импорт этой продукции вырос на 7,7% – до 133,148 млн долларов.

В основном ввоз бананов осуществлялся из Эквадора (81,50% поставок в денежном выражении), Коста-Рики (10,46%) и Колумбии (4,74%).

Помимо этого, в 2016 году Украина импортировала 291,607 тыс. тонн цитрусовых, что на 25,6% больше по сравнению с 2015 годом. В денежном выражении импорт снизился на 1,7% – до 196,667 млн долларов.

Ввоз цитрусовых в основном осуществлялся из Турции (60,20%), Египта (7,63%), Испании (6,36%). Реэкспорт был незначительным – 57 тонн.

Также Украина в прошлом году также импортировала 28,853 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что на 50,8% меньше, чем в 2015 году. В денежном выражении импорт сократился на 49,4% – до 12,097 млн долларов. В то же время на экспорт было поставлено 14,447 тыс. тонн аналогичной продукции, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт возрос в 2,8 раза – до 3,145 млн долларов. В итоге отрицательное сальдо составило 8,952 млн долларов.

Импорт яблок осуществлялся в основном из Польши (86,67% поставок), Нидерландов (6,46%), экспорт – в Беларусь (54,72%), Грузию (9,38%), Ливию (8,04%).

Украина в 2016 году также импортировала абрикосы, вишню, черешню, персики и сливы в объеме 29,580 тыс. тонн, что на 53,8% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении импорт увеличился на 3,9% – до 19,759 млн долларов. Экспорт аналогичной продукции за этот период составил 1,879 тыс. тонн (рост в 2,1 раза) на сумму 0,871 млн долларов (рост на 59,2%).

Импорт осуществлялся в основном из Греции (43,07%), Испании (30,45%), Турции (12,43%), экспорт – в Беларусь (89,43%) и Молдову (8,28%).

Напомним, сейчас Украина отмечает первую годовщину экономической ассоциации с ЕС, поскольку зона свободной торговли полноценно заработала в январе 2016 года. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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