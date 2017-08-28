Украинские угледобывающие предприятия могут конкурировать с западными: что для этого нужно

Время от времени, политики спекулируют на теме отсталости и убыточности угольной отрасли

В последнее воскресенье августа Украина отмечает профессиональный праздник людей, благодаря труду которых украинцы по-настоящему независимы, – День шахтера. Горняки ежедневно рискуют жизнью, чтобы в домах были свет и тепло. Чтобы промышленные предприятия работали и чтобы Украина не зависела от внешних энергоресурсов. Однако, время от времени, политики спекулируют на теме отсталости и убыточности угольной отрасли. Корреспондент побывал в забое на украинской шахте и за границей, и выяснил – наши предприятия вполне могут конкурировать с западными.

Шахта – это целый подземный город. Со своей инфраструктурой, атмосферой и культурой. Как работают его обитатели – украинские горняки, журналисты отправились посмотреть в Першотравенск.

Александр Гусев, директор ДТЭК ШУ Першотравенское – горняк в нескольких поколениях. Карьеру начал на государственной шахте имени Засядько в 1997 году. Досконально изучил существующие технологии угледобычи.

"Два с половиной километра мы ведем выемку угля струговым комплексом немецкой фирмы ДБТ, разработанного для шахты "Степная", – рассказывает он..



В результате производительность пошла вгору: в конце июля трудовой коллектив "Першотравенского" на 13 дней раньше срока выдал на-гора 2 миллиона тонн угля. Сверх плана шахтеры добыли 125 тысяч тонн топлива для украинских ТЭС. Неплохой вклад в энергетическую безопасность страны.

По словам Александра, работа комплекса стругового – это полностью безопасная работа в автоматическом режиме всех механизмов. Дизельный транспорт подвесной монорельсовый – это, в первую очередь, безопасность, во вторую очередь, эти комплексы, которые сегодня модернизировали, и самые лучшие европейские комплексы.

Чтобы проверить, догнала ли Украина европейских конкурентов, журналисты отправились в Польшу.



Городок Богданка, Люблинского воеводства. Здесь расположена одна из крупнейших в регионе шахт. Ее территория более 70 квадратных километров. Добыча ведется на глубине тысяча метров. В штате 5 тысяч человек.

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Еще недавно "Богданка" была государственной, ее собирались закрывать как нерентабельную.

Задержки зарплат и протесты горняков были здесь обычным делом.



До тех пор, пока шахта не перешла в частные руки. И в прошлом году добыла более 8 миллионов тонн. Для наглядности – это пять мощностей госпредприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь", вместе взятых.

Оборудование, как и на шахте "Степная", "Павлоградугля".

Изменилось отношение к угольщикам и в верхних эшелонах польской власти. Отрасль перестали считать балластом. Увидели перспективу.

"Хочу вас заверить, для меня как президента Польской Республики очевидно, что уголь – это наше основное энергетическое сырье. Его не заменят ни ветровая энергия, ни какая-либо другая, потому что в Польше это не окупается", – говорит Анджей Дуда, президент Польши.

А что же в Украине?

После блокады поставок антрацита с неконтролируемых территорий энергетика оказалась в шоковом состоянии: большинство электростанций работают именно на угле антрацитовой группы. Часть сырья приходится покупать за рубежом. А это вдвое дороже.

"Правительство приняло решение о необходимости перевода украинских тепловых электростанций с "антрацитового" угля на "газовую" группу, естественно потребуется больший объем угля "газовой" группы, в том числе – и добывать на украинских шахтах", – говорит Валентин Землянский, эксперт энергетического рынка.

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Конечно, пока избавиться от антрацита полностью не получится, поэтому крупным энергокомпаниям приходится ввозить его из-за рубежа. Но транспортировать антрацит, например, из южного полушария накладно. А вот газовым углем шахтеры могут обеспечить и страну, и соседей.



"В течение текущего года компания ДТЭК вложила порядка 4 млрд грн в развитие собственной угледобычи, увеличение объемов добычи угля марки "Г", отмечает эксперт.

Но если частные предприятия наращивают производительность, то государственные – дотационные – снижают ее из года в год.

По словам Землянского, за последние несколько лет добыча угля на государственных шахтах неуклонно сокращалась, в год – на миллион. Т.е. если на 13-ый год добыча составляла порядка 9 млн тонн, то в прошлом году было добыто чуть более 5 млн тонн.

Да и с техникой безопасности там большие проблемы.

Землянский отмечает, что мероприятия по безопасности финансируются всего лишь на 20%.

А опыт бизнеса показывает: вкладывать деньги в безопасность и модернизацию выгодно. В прошлом году на шахте "Юбилейная" построена новая вентиляционная скважина. Она открыла доступ к 19 млн тонн промышленных запасов угля. Этого Першотравенскому хватит на 20 лет работы.

Польские горняки свой профессиональный праздник отмечают в декабре – в день святой Барбары – покровительницы тяжелого труда.

День Шахтера в Украине – это последнее воскресенье лета. Но пожелания этим смелым и самоотверженным людям – вряд ли отличаются.

Ранее сообщалось, что США начали отгрузку угля для Украины.