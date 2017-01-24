В Германии говорят о преимуществах выхода Америки из ТТП

Вице-канцлер считает, что экономика США не выдержит конкуренции – в отличие от экономики Германии

Отказ президента США Дональда Трампа от участия страны в соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (TТП) не приведет к негативным последствиям для Германии. Об этом заявил во вторник вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

"Если Трамп начнет торговую войну со странами Азии и Южной Америки, это откроет новые возможности для нас", – сказал он в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Трампу необходимо признать, что экономика США не выдерживает конкуренции, в то время как такого нельзя сказать об экономике Германии", – подчеркнул Габриэль.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.

В ноябре Трамп назвал ТТП "потенциальной катастрофой для страны", пообещав выйти из соглашения "за один день".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США.

В Транстихоокеанское партнерство помимо США входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Чили, Мексика, Перу, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур. Оно стало крупнейшим для США с 1994 года (после заключения Североамериканского соглашения о свободной торговле, NAFTA).